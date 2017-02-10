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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 21:53 BJT

表格：美国12月最终需求PPI修正为上涨0.2%，前值为上涨0.3%

    路透2月10日 - 美国劳工部对月度生产者物价指数(PPI)数据做出修
正(2009年为基期)：
    
    经季节调整 
                                    2016年12月 前值 
    最终需求                             0.2    0.3  
    最终需求扣除食品和能源               0.1    0.2
    最终需求扣除食品和能源及贸易         0.1    0.1
    
    备注：
    劳工部重新计算2012-2016年PPI季节调整因子，导致同一时期经季节
调整的指数修正。
    此计算并未影响未经调整数据。
    这导致1月13日公布的2016年12月数据出现部分修正。
    美国劳工部将于2月14日公布2017年1月数据。
    
    劳工部修正内容，请参考以下网址：www.bls.gov/ppi
    (完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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