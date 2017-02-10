表格：美国12月最终需求PPI修正为上涨0.2%，前值为上涨0.3%

路透2月10日 - 美国劳工部对月度生产者物价指数(PPI)数据做出修 正(2009年为基期)： 经季节调整 2016年12月 前值 最终需求 0.2 0.3 最终需求扣除食品和能源 0.1 0.2 最终需求扣除食品和能源及贸易 0.1 0.1 备注： 劳工部重新计算2012-2016年PPI季节调整因子，导致同一时期经季节 调整的指数修正。 此计算并未影响未经调整数据。 这导致1月13日公布的2016年12月数据出现部分修正。 美国劳工部将于2月14日公布2017年1月数据。 劳工部修正内容，请参考以下网址：www.bls.gov/ppi (完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)