芝加哥期市：小麦期货因空头回补收高，创10月来表现最好的一周

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。
交投最活跃的CBOT小麦合约升至6月28日来最高，连涨第四日。本周小麦攀升4%，为10月来表现最好的一周。
CBOT-3月小麦期货收涨5-1/2美分，报每蒲式耳4.49美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为249,835口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月25日 - 澳洲股市周四收高，金融和材料类股对大盘构成支撑。 S&P/ASX 200指数收盘上涨20.625点或0.36%，报5,789.6点。 权重股必和必拓上扬1.2%，因油价和铜价走高。 其他矿业公司股价同样上涨，提振金属类指数涨1.3%。
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。
* 1.13的目标位重回视线，但5月23/24日高点1.1264/68前有卖盘，上方还有止损单 (完) (编译 汪红英；审校 高琦)