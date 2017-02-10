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货币新闻 | 2017年 2月 11日 星期六 05:48 BJT

芝加哥期市：小麦期货因空头回补收高，创10月来表现最好的一周

路透芝加哥2月10日 - 芝加哥期货交易所小麦期货周五延续涨势，触及七个月高位，因农业部下调美国和全球小麦结转库存预估，至低于分析师预期的水准，投资者回补空头。

交投最活跃的CBOT小麦合约升至6月28日来最高，连涨第四日。本周小麦攀升4%，为10月来表现最好的一周。

CBOT-3月小麦期货收涨5-1/2美分，报每蒲式耳4.49美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为249,835口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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