《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 102.36 -0.98 -0.95 1635019 京东 29.38 +0.37 +1.28 4491403 新浪 74.71 +0.41 +0.55 547714 搜狐 39.97 +0.31 +0.78 133452 网易 257.42 -0.14 -0.05 1397072 百度 183.99 +2.49 +1.37 2149763 台湾 台湾积体电路 30.71 +0.50 +1.66 1586314 联电 1.83 +0.00 +0.00 340045 日月光 6.06 +0.04 +0.66 245651 矽品精密 7.75 +0.03 +0.39 195070 和信超媒体 3.09 -0.05 -1.59 6576 友达 3.97 -0.05 -1.24 113033 中华电信 32.45 +0.44 +1.37 69924 台湾国际航电 49.78 +0.65 +1.32 913743 香港 中国移动 57.01 +0.19 +0.33 122366 中国联通 12.28 +0.08 +0.66 51252 中国电信 48.98 +0.18 +0.37 7733 中芯国际 7.30 +0.07 +0.97 44053 电讯盈科 6.20 -0.03 -0.48 477 (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。