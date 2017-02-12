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亚洲 | 2017年 2月 12日 星期日 09:09 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--2月10日

    以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴                  102.36    -0.98    -0.95   1635019
    京东                       29.38    +0.37    +1.28   4491403
    新浪                       74.71    +0.41    +0.55    547714
    搜狐                       39.97    +0.31    +0.78    133452
    网易                      257.42    -0.14    -0.05   1397072
    百度                      183.99    +2.49    +1.37   2149763
    
    台湾
    台湾积体电路               30.71    +0.50    +1.66   1586314
    联电                        1.83    +0.00    +0.00    340045
    日月光                      6.06    +0.04    +0.66    245651
    矽品精密                    7.75    +0.03    +0.39    195070
    和信超媒体                  3.09    -0.05    -1.59      6576
    友达                        3.97    -0.05    -1.24    113033
    中华电信                   32.45    +0.44    +1.37     69924
    台湾国际航电               49.78    +0.65    +1.32    913743
    
    香港
    中国移动                   57.01    +0.19    +0.33    122366
    中国联通                   12.28    +0.08    +0.66     51252
    中国电信                   48.98    +0.18    +0.37      7733
    中芯国际                    7.30    +0.07    +0.97     44053
    电讯盈科                    6.20    -0.03    -0.48       477
    (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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