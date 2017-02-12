更新版 1-《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望

* 美日首脑会晤后，美元守住之前的涨势 * 特朗普税改言论继续提振美元 * 欧元兑美元触及逾三周低位1.0608美元 * 美元指数势将录得12月中来表现最好的一周 (新增文末表格) 路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特 朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。 在和日本首相安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特 朗普曾指责日本利用美国安保协助和偷走美国的就业岗位。 特朗普也没有重申他近期指责日本透过让日圆贬值来占美国便宜的说法，但在谈到货币 贬值问题时，特朗普说很快各国都将处于一个公平竞争的水平上。 尽管在记者会后短暂跌至平盘以下，但美元指数 尾盘上涨约0.2%，至100.800， 和记者会前的水准基本没变，在纽约早盘升至近11日高位101.010。 分析师表示，特朗普周四称未来两三个星期将发布“重大的”税改计划，继续支持美元 兑多数主要货币。 “过去24小时潜在的更重要主题是，特朗普提及重大税改计划，预期美国将出现通货再 膨胀而买入美元的交易重回市场，”Westpac Banking Corp资深汇市策略师Richard Franul ovich说。 在特朗普和安倍晋三记者会举行期间，美元兑日圆短暂跌至盘中低位112.87日圆。美元 指数势将录得12月中来最大单周百分比升幅，升幅达0.9%。 分析师称，美联储理事塔鲁洛将辞职的消息，将为特朗普可能选择更鹰派的替代人开启 大门，这至少或对美元有利。 “联邦公开市场委员会(FOMC)少了一位鸽派官员的前景，可能对美联储今年多次升息的 看法提供理据，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。 欧元兑美元 尾盘跌0.2%，至1.0631美元，接近特朗普和安倍晋三记者会前触及的 逾三周低位1.0608美元。美元兑日圆 上涨约0.2%，至113.40日圆，离稍早触及的九日 高位113.85不远。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0638 1.0654 -0.15 +1.19 1.0513 美元/日圆 113.19 113.22 -0.03 -3.15 116.87 欧元/日圆 120.40 120.66 -0.22 -2.23 123.14 美元/瑞郎 1.0020 1.0015 +0.05 -1.55 1.0178 英镑/美元 1.2489 1.2494 -0.04 +1.24 1.2336 美元/加元 1.3078 1.3143 -0.49 -2.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.8640 6.8627 +0.02 -1.56 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7622 +0.62 +6.29 0.7215 欧元/瑞郎 1.0667 1.0671 -0.04 -0.47 1.0717 欧元/英镑 0.8507 0.8522 -0.18 -0.13 0.8518 新西兰元/美元 0.7194 0.7184 +0.14 +3.65 0.6941 美元/挪威克朗 8.3573 8.3286 +0.34 -3.24 8.6370 欧元/挪威克朗 8.9205 8.8818 +0.44 -1.82 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9195 8.9040 +0.17 -2.07 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4937 9.4877 +0.06 -0.90 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)