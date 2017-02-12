版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 10:14 BJT

全球贵金属：2月10日SPDR黄金持仓增加0.50%，或4.15吨

    路透2月10日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust
     称，周五其黄金持仓量增加0.50%至836.73吨，周四为832.58吨。

    以盎司计算，黄金持仓量               从26,768,192.14盎司升至
26,901,542.5盎司。(完) (编译 戴素萍 审校　艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐