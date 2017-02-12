《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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以下为全球主要央行在2017年2月-12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
2017年
3月14日至3月15日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
3月15日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
5月2日至5月3日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
5月3日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
6月13日至6月14日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
6月14日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会(1830GMT)。
7月25日至7月26日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
7月26日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
9月19日至9月20日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
9月20日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)，召开记者会。
10月31日至11月1日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
11月1日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1800GMT)。
12月12日至12月13日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月13日 - 美联储FOMC宣布利率决定(1900GMT)，召开记者会(1930GMT)。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
2017年
2月15日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月9日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
3月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
3月23日 - 全行委员会会议。
4月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
4月27日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
5月3日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
5月17日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月8日 - 管理委员会在塔林举行会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
6月21日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
6月22日 - 全行委员会会议。
7月5日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
7月20日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
8月2日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月7日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
9月20日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
9月21日 - 全行委员会会议。
10月4日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
10月26日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
11月8日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
11月22日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月6日 - 管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月7日 - 全行委员会会议。
12月14日 - 管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
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英国央行
2017年
3月16日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
5月11日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
6月15日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
8月3日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
9月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
11月2日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
12月14日 - 宣布利率决议，并公布会议记录。
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日本央行
2017年
3月15日 - 日本央行货币政策会议(至3月16日)。
4月26日 - 日本央行货币政策会议(至4月27日)。
6月15日 - 日本央行货币政策会议(至6月16日)。
7月19日 - 日本央行货币政策会议(至7月20日)。
9月20日 - 日本央行货币政策会议(至9月21日)。
10月30日 - 日本央行货币政策会议(至10月31日)。
12月20日 - 日本央行货币政策会议(至12月21日)。
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韩国央行
2017年
2月23日 - 货币政策会议。
4月13日 - 货币政策会议。
5月25日 - 货币政策会议。
7月13日 - 货币政策会议。
8月31日 - 货币政策会议。
10月19日 - 货币政策会议。
11月30日 - 货币政策会议。
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加拿大央行
2017年
3月1日 - 公布指标利率决定。
4月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
5月24日 - 公布指标利率决定。
7月12日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
9月6日 - 公布指标利率决定。
10月25日 - 公布指标利率决定和货币政策报告。
12月6日 - 公布指标利率决定。
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瑞士央行
2017年
3月16日 - 货币政策评估。
6月15日 - 货币政策评估，并召开记者会。
9月14日 - 货币政策评估。
12月14日 - 货币政策评估，并召开记者会。
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澳洲央行
2017年
3月7日 - 召开利率会议。
4月4日 - 召开利率会议。
5月2日 - 召开利率会议。
6月6日 - 召开利率会议。
7月4日 - 召开利率会议。
8月1日 - 召开利率会议。
9月5日 - 召开利率会议。
10月3日 - 召开利率会议。
11月7日 - 召开利率会议。
12月5日 - 召开利率会议。
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新西兰央行
2017年
3月23日 - 公布指标利率。
5月11日 - 公布货币政策声明和指标利率。
6月22日 - 公布指标利率。
8月10日 - 公布货币政策声明和指标利率。
9月28日 - 公布指标利率。
11月9日 - 公布货币政策声明和指标利率。
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瑞典央行
2017年
2月15日 - 公布利率决定和货币政策报告。
4月27日 - 公布利率决定和货币政策报告。
7月4日 - 公布利率决定和货币政策报告。
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挪威央行
2017年
3月16日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
5月4日 - 宣布利率决定。
6月22日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
9月21日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
10月26日 - 宣布利率决定。
12月14日 - 宣布利率决定，并公布货币政策报告。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
2016年会议预告英文原文报导，请在Eikon上按如下步骤撷取浏览：
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 艾茂林；审校 戴素萍)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。