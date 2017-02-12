全球汇市：投机客美元净多仓连续第五周减少--CFTC/路透数据

路透纽约2月10日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据 和路透计算，最近一周投机客连续第五周减持美元多仓，美元净多仓降至 10月中以来最低。 截至2月7日当周，美元净多仓降至170.7亿美元，前周为184.7亿美元 。CFTC数据亦显示，墨西哥披索净空仓进一步缩减，日圆净空仓降至12月 初以来最低位。 本周之前，美元兑一篮子主要货币汇率已连续四周下跌，受累于特朗 普政府的弱势美元言论，以及减税和财政支出计划缺乏细节。美元因此遭 遇30年来最差的1月表现。 “市场原来押注，特朗普政府将非常迅速地实施某种形式的财政刺激 。但从最初几周的情况，几乎看不出这位总统将真的通过大规模财政刺激 措施来重点扶助经济增长，所以没能打消投资者的紧张情绪，” Common wealth Foreign Exchange Inc首席市场分析师Omer Esiner说。“反而我 们看到的是，总统就选战中分歧较大的议题签署了一系列行政令。” 美元本周上扬，受助于欧洲政治不确定性加剧，以及特朗普周四许诺 将在未来数周宣布“重大的”税改计划。 但这些大多发生在周二之后，周二是CFTC每周数据采集的截止日期。 路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。 日圆(12,500,000日圆为1口) 2月7日当周 前一周 多头仓位 25,874 32,216 空头仓位 80,934 90,547 净仓位 -55,060 -58,33 欧元(125,000欧元为1口) 2月7日当 前一周 周 多头仓位 126,708 125,689 空头仓位 171,659 171,402 净仓位 -44,951 -45,71 英镑(62,500英镑为1口) 2月7日当 前一周 周 多头仓位 38,135 42,232 空头仓位 102,674 104,004 净仓位 -64,539 -61,772 瑞郎(125,000瑞郎为1口) 2月7日当周 前一周 多头仓位 7,059 6,812 空头仓位 21,680 23,952 净仓位 -14,621 -17,14 加元(100,000加元为1口) 2月7日当周 前一周 多头仓位 46,127 44,939 空头仓位 37,577 41,467 净仓位 8,550 3,472 澳元(100,000澳元为1口) 2月7日当 前一周 周 多头仓位 66,545 59,187 空头仓位 49,797 47,131 净仓位 16,748 12,0 墨西哥披索(500,000披索为1口) 2月7日当 前一周 周 多头仓位 31,229 26,000 空头仓位 89,717 89,208 净仓位 -58,488 -63,208 新西兰元(100,000新西兰元为1口) 2月7日当 前一周 周 多头仓位 34,860 32,712 空头仓位 33,015 33,734 净仓位 1,845 -1,022 (完) (编译 艾茂林; 审校 戴素萍)