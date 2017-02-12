版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 12日 星期日 14:59 BJT

韩国政经：特别检察官将再次传唤三星领导人，就涉嫌行贿进行侦讯

路透首尔2月12日 - 韩国特别检察官表示，其检调小组将在周一再次传唤三星集团领导人李在镕，就涉嫌行贿而进行侦讯，此为其对政治贪腐丑闻展开调查的一部分。

特别检察官发言人Lee Kyu-chul在其新闻发布会上表示，检察官办公室将在周一侦讯后，再决定是否对李在镕发出又一份逮捕令。发言人并称，该特别检察小组周一并将侦讯其他两位三星高层主管。

韩国法院上个月驳回了对李在镕的逮捕令。(完) (编译 戴素萍 审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐