金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘上涨0.5%，报930.16点。
中国股市：沪综指连三日收升续创两个月新高，后市料继续震荡盘升
中国汇市：人民币收跌，1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响
香港股市：恒指收在三个半月高位，受美股上涨及中国内地资金流入支撑
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.79%，报66,124.526点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1085/92，上日收报3.1284/99。
============================================================================
南非股市：走强，受大宗商品价格上涨所激励，指标Top-40指数收盘上涨1.65%，报45,756.81点；大盘综合指数收盘上涨1.51%，报52,687.29点。
南非汇市：兰特走坚，因商品价格上扬
=========================================================================
印度股市：收高，为连续第三天上涨，因亚股触及18个月高点且银行股自近期跌势中反弹。BSE指数收盘上涨0.02%，报28,334.25点；NSE指数收盘上涨0.17%，报8,793.55点。
印度汇市：卢比兑美元收报66.8775，上日收报66.8425。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.09%，报1,164.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.6%，报600.79点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.2%，报58.24；卢布兑欧元升值1.43%，报61.95。(完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。