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亚洲 | 2017年 2月 12日 星期日 15:44 BJT

金砖国家：2月10日股汇市收盘纵览

路透2月12日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月10日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.5%，报930.16点。

中国股市：沪综指连三日收升续创两个月新高，后市料继续震荡盘升

中国汇市：人民币收跌，1月中国贸易数据部分对冲美元走强影响

香港股市：恒指收在三个半月高位，受美股上涨及中国内地资金流入支撑

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨1.79%，报66,124.526点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1085/92，上日收报3.1284/99。

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南非股市：走强，受大宗商品价格上涨所激励，指标Top-40指数收盘上涨1.65%，报45,756.81点；大盘综合指数收盘上涨1.51%，报52,687.29点。

南非汇市：兰特走坚，因商品价格上扬

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印度股市：收高，为连续第三天上涨，因亚股触及18个月高点且银行股自近期跌势中反弹。BSE指数收盘上涨0.02%，报28,334.25点；NSE指数收盘上涨0.17%，报8,793.55点。

印度汇市：卢比兑美元收报66.8775，上日收报66.8425。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.09%，报1,164.21点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.6%，报600.79点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值1.2%，报58.24；卢布兑欧元升值1.43%，报61.95。(完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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