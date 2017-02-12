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市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 15:48 BJT

CFTC报告：COMEX期金2月7日持仓报告(表)

    以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告
，每口以100盎司计：
    
         非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
    多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(415,543口)
    216,408   99,259   51,747  106,024  240,170  374,179  391,176   41,364  24,367
    
    较1月31日变动(未平仓合约：增加17,110口)
    
      3,994    6,000    6,739    4,240    6,583   14,973   19,322    2,137  -2,212
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       52.1     23.9     12.5     25.5     57.8     90.0     94.1     10.0     5.9
    
    各类交易商数量(总计为333家)
        165       97       72       46       49      241      189
    (完) (整理 戴素萍 审校　艾茂林)
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