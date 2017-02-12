CFTC报告：COMEX期金2月7日持仓报告(表)

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告 ，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(415,543口) 216,408 99,259 51,747 106,024 240,170 374,179 391,176 41,364 24,367 较1月31日变动(未平仓合约：增加17,110口) 3,994 6,000 6,739 4,240 6,583 14,973 19,322 2,137 -2,212 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 52.1 23.9 12.5 25.5 57.8 90.0 94.1 10.0 5.9 各类交易商数量(总计为333家) 165 97 72 46 49 241 189 (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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