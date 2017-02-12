CFTC报告：ICE棉花期货2月7日持仓报告(表)

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50, 000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(283,531口) 142,052 25,565 28,151 91,994 220,071 262,197 273,787 21,334 9,744 较1月31日变动(未平仓合约：增加6,929口) 4,536 -520 -2,961 3,782 9,952 5,357 6,471 1,572 458 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 50.1 9.0 9.9 32.4 77.6 92.5 96.6 7.5 3.4 各类交易商数量(总计为308家) 154 59 75 57 69 249 173 (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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