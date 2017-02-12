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市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 15:51 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货2月7日持仓报告(表)

    以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,
000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(283,531口)
    142,052   25,565   28,151   91,994  220,071  262,197  273,787   21,334   9,744
    
    较1月31日变动(未平仓合约：增加6,929口)
    
      4,536     -520   -2,961    3,782    9,952    5,357    6,471    1,572     458
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       50.1      9.0      9.9     32.4     77.6     92.5     96.6      7.5     3.4
    
    各类交易商数量(总计为308家)
        154       59       75       57       69      249      173
    (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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