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市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 15:55 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货2月7日持仓报告(表)

    以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截2017年2月7日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况
报告，每口以1,000桶计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                           未平仓合约(2,191,158口)
    661,929  184,939  718,973  683,625  1188108  2064527  2092020  126,631  99,138 
    
    较1月31日变动(未平仓合约：增加9,502口)
    
      5,219   20,921  -20,739    6,169    1,514   -9,351    1,696   18,853   7,806
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.2      8.4     32.8     31.2     54.2     94.2     95.5      5.8     4.5
    
    各类交易商数量(总计为409家)
        154       96      183      101      123      357      331
    (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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