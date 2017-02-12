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货币新闻 | 2017年 2月 12日 星期日 15:56 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货2月7日持仓报告(表)

    以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(729,898口)
    245,413   84,880   96,729  337,402  430,353  679,544  611,962   50,354 117,936
    
    较1月31日变动(未平仓合约：增加7,682口)
    
     -6,647    1,269    7,755    5,520   -1,076    6,628    7,948    1,054    -266
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       33.6     11.6     13.3     46.2     59.0     93.1     83.8      6.9    16.2
    
    各类交易商数量(总计为621家)
        180      132      174      163      236      437      483
    (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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