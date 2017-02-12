CFTC报告：CBOT小麦期货2月7日持仓报告(表)

投行观点：Summit Hotel Properties目标价从18美元上调至20，评级为买入--Canaccord Genuity
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告， 每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(476,111口) 150,093 201,992 93,464 187,513 139,906 431,070 435,362 45,041 40,749 较1月31日变动(未平仓合约：减少18,244口) 1,851 -10,324 -6,879 -12,413 480 -17,441 -16,723 -803 -1,521 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 31.5 42.4 19.6 39.4 29.4 90.5 91.4 9.5 8.6 各类交易商数量(总计为440家) 141 142 130 99 101 322 311 (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。
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