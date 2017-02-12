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市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 15:57 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货2月7日持仓报告(表)

    以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月7日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告，
每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(476,111口)
    150,093  201,992   93,464  187,513  139,906  431,070  435,362   45,041  40,749
    
    较1月31日变动(未平仓合约：减少18,244口)
    
      1,851  -10,324   -6,879  -12,413      480  -17,441  -16,723     -803  -1,521
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       31.5     42.4     19.6     39.4     29.4     90.5     91.4      9.5     8.6
    
    各类交易商数量(总计为440家)
        141      142      130       99      101      322      311
    (完) (整理 戴素萍 审校　艾茂林)
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