CFTC报告：COMEX期铜2月7日持仓报告(表)

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(291,924口) 131,026 79,467 50,527 93,332 147,984 274,885 277,978 17,039 13,946 较1月31日变动(未平仓合约：增加222口) -3,963 1,754 462 3,904 777 403 2,993 -181 -2,771 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 44.9 27.2 17.3 32.0 50.7 94.2 95.2 5.8 4.8 各类交易商数量(总计为333家) 137 101 86 47 58 239 208 (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。