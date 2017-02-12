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市场报道 | 2017年 2月 12日 星期日 15:59 BJT

CFTC报告：COMEX期铜2月7日持仓报告(表)

    美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月7日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，
以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(291,924口)
    131,026   79,467   50,527   93,332  147,984  274,885  277,978   17,039  13,946
    
    较1月31日变动(未平仓合约：增加222口)
    
     -3,963    1,754      462    3,904      777      403    2,993     -181  -2,771
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       44.9     27.2     17.3     32.0     50.7     94.2     95.2      5.8     4.8
    
    各类交易商数量(总计为333家)
        137      101       86       47       58      239      208
    (完) (整理 戴素萍 审校 艾茂林)
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