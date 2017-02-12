日韩经济指标预测--2月13日-2月20日****

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月12日(日) 2350 日本GDP(较前季) 第四季 +0.3% +0.3% 环比年率 +1.1% +1.3% 2月13日(一) 2100 韩国出口价格 (较上年同期) 1月 -- +6.3% 进口价格 (较上年同期) -- +9.2% 2月14日(二) 0430 日本工业生产 12月修正值 -- +0.5% 产能利用率指数(较前月) -- +3.0% 2300 韩国失业率 1月 -- 3.4% 2月15日(二) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,266 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 2月15-22 0200 韩国贸易收支(亿美元) 1月修正值 -- 顺差32 出口(较上年同期) -- +11.2% 进口(较上年同期) -- +18.6% 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期) -- -2.6% 贸易收支(亿日圆) -- 顺差6,414 (完) (整理 张涛；审校 张荻)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。