澳新经济指标预测--2月13日-2月20日****

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月13日(一) 2145 新西兰食品价格指数 1月 -- -- 2月14日(二) 0030 澳洲NAB企业现况指数 1月 -- 正11 企业信心指数 -- 正6 2月15日(三) 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +0.1% 0030 澳洲新车销售 1月 -- +0.3% 2月16日(四) 0030 澳洲就业人数(万人) 1月 增加1.0 增加1.35 全职就业人数(万人) -- 增加0.93 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.8% 5.8% 0200 海外投资者持有新西兰公债比例 1月 -- 60.3% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第四季 -- +0.9% (较上年同期) -- +5.1% 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 (完) (整理 张涛；审校 张荻)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。