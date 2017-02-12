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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 06:27 BJT

****澳新经济指标预测--2月13日-2月20日****

    以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值       
    
    2月13日当周
    
    2月13日(一)
    2145 新西兰食品价格指数                        1月         --            --

    2月14日(二)
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       1月         --           正11
                企业信心指数                                   --            正6
    
    2月15日(三) 
    0000 澳洲消费者信心指数(较前月)                2月         --          +0.1%
    0030 澳洲新车销售                              1月         --          +0.3%
    
    2月16日(四) 
    0030 澳洲就业人数(万人)                        1月    增加1.0       增加1.35
             全职就业人数(万人)                                --       增加0.93
             就业参与率                                     64.7%          64.7%
             失业率                                          5.8%           5.8%
    0200 海外投资者持有新西兰公债比例              1月         --          60.3%
    2145 新西兰零售销售(较前季)                   第四季       --          +0.9%
                       (较上年同期)                            --          +5.1%
    
    2月17日(五)
    暂无重要经济数据公布。
    
    2月20日当周
    
    2月19日(日)
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数        第四季       --         +1.5%
                                  产出指数                     --         +1.0%
    
    2月20日(一)
    暂无重要经济数据公布
    (完) (整理 张涛；审校 张荻)
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