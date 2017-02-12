《中国报摘》--中国证券报2月13日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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* 头版头条:
--长、短期限资金利率间的“剪刀差”走势，折射出市场对中长期流动性前景的忧虑。本周，三股到期资金流叠加，规模或超1.6万亿元人民币，春节后流动性到期回笼洪峰将现。预计央行在保持资金净回笼的同时，将适量重启对冲操作，维持流动性基本稳定，临时流动性便利操作（TLF）会否续做存较大不确定性。
* 其他:
--随着楼市信贷政策不断收紧，前期房价过快上涨的城市有望进入平稳健康发展期。业内人士表示，信贷收紧会使市场成交量有所下滑，从而使房价上涨态势被抑制。随着今年经济逐渐趋稳，信贷资源或结构性调整，有望助推房地产市场均衡发展。
--记者从河南省国税局了解到，自去年5月河南省全面推开营改增试点改革起，河南已合计减税124.58亿元，实现“所有行业税负只减不增”的目标。
--工信部网站显示，《中国制造2025》“1+X”规划体系已全部发布完毕。业内人士认为，国家相关部门不断推出《中国制造2025》的配套政策措施，将刺激并规范行业发展，进一步提振行业信心，为制造业及相关产业发展带来重大利好。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
路透5月25日 - 东南亚股市除了越南之外周四全数收高，尾随亚洲区域股市涨势，此前美国联邦储备理事会(FED/美元)暗示对于未来升息将采取审慎做法。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 AP Securities分析师Grace Aller表示，“6月升息机率下滑，暗示美国经济成长放缓，并激发投资人对于东南亚等高成长新兴市场的冒险意愿。 “美国国内生产总值(GDP)数据有点疲弱，因此资金可能流向成长相对强劲的新兴市场。” 新加坡股市 今日连续第三天上涨，最终收平。菲律宾股市 收高0.4%，受电信及房地产类股提振。 马来西亚股市 涨0.2%，金融及非必需消费品类股提振。 泰国股市 收高0.2%；印尼股市 因假日休市。 越南股市 跌0.1%，受金融类股拖累。