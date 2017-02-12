《中国报摘》--中国证券报2月13日

* 头版头条:

--长、短期限资金利率间的“剪刀差”走势，折射出市场对中长期流动性前景的忧虑。本周，三股到期资金流叠加，规模或超1.6万亿元人民币，春节后流动性到期回笼洪峰将现。预计央行在保持资金净回笼的同时，将适量重启对冲操作，维持流动性基本稳定，临时流动性便利操作（TLF）会否续做存较大不确定性。

* 其他:

--随着楼市信贷政策不断收紧，前期房价过快上涨的城市有望进入平稳健康发展期。业内人士表示，信贷收紧会使市场成交量有所下滑，从而使房价上涨态势被抑制。随着今年经济逐渐趋稳，信贷资源或结构性调整，有望助推房地产市场均衡发展。

--记者从河南省国税局了解到，自去年5月河南省全面推开营改增试点改革起，河南已合计减税124.58亿元，实现“所有行业税负只减不增”的目标。

--工信部网站显示，《中国制造2025》“1+X”规划体系已全部发布完毕。业内人士认为，国家相关部门不断推出《中国制造2025》的配套政策措施，将刺激并规范行业发展，进一步提振行业信心，为制造业及相关产业发展带来重大利好。（完）