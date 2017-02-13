《全球汇市》美元兑日圆上涨，美日峰会顺利结束

* 美元/日圆触及九日高位，欧元/美元接近三周半低点 * 美日峰会日程未大谈汇率问题令市场松口气 * 美元继续走高，受税改希望推动 路透东京2月13日 - 美元兑日圆周一早盘上涨，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。 美国总统特朗普和日本首相安倍晋三又是拥抱又是握手，一起打高尔夫，双方似乎迅速建立起了友谊。担心峰会不欢而散的投资者感到欣慰。 美元指数 位于周五所及近两周高点101.010附近，当时特朗普承诺将宣布重大税务计划提振了美元。 美元兑日圆 涨0.65%至113.910日圆，盘中一度触及九日高点113.950日圆。 “美日首脑会谈没有爆发冲突，联合声明也没有直接涉及汇率问题，这令市场释然，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 在峰会前曾有人担心，特朗普将再次把日本作为令本币贬值、并导致美国处于不利局面的国家之一而予以抨击。 “虽然美日峰会的结果本身并非美元的重大利好因素，但美元继续从对于特朗普‘重大’税改计划的预期中获得坚稳支撑，”山本雅文称。 特朗普上周四在与航空业主管会面时表示，美国政府将在“未来两三周”宣布“有关税改的重要事情”。 特朗普的言论令风险胃纳上升，推动美国股市触及纪录高位，进而带动美国公债收益率脱离多周低点，这对美元构成支持。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦将于周二和周三在国会作证，这是市场近期关注的焦点。在美联储本月早些时候上调其对通胀率的预估后，投资者急于判断叶伦的立场。 欧元兑美元 跌0.2%至1.0623，向周五触及的三周半低点1.0608靠近。 澳元兑美元 跌0.1%至0.7669，新西兰元兑美元 亦跌0.1%至0.7192。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0617 1.0638 -0.20 +0.99 1.0513 美元/日圆 114.05 113.19 +0.76 -2.41 116.87 欧元/日圆 121.10 120.40 +0.58 -1.66 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0020 +0.26 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2488 1.2489 -0.01 +1.23 1.2336 美元/加元 1.3114 1.3078 +0.28 -2.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.8695 6.8640 +0.08 -1.48 6.9726 澳元/美元 0.7667 0.7669 -0.03 +6.26 0.7215 新西兰元/美元 0.7186 0.7194 -0.11 +3.53 0.6941 澳元/日圆 87.450 87.000 +0.52 +3.71 84.320 新西兰元/日圆 81.940 81.570 +0.45 +0.95 81.170 英镑/日圆 142.45 141.51 +0.66 -1.09 144.02 澳元/新西兰元 1.0668 1.0662 +0.06 +2.74 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 王颖/汪红英/徐文焰/侯雪苹；审校 王丽鑫/孙国玉/张若琪/陈宗琦/张荻)