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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:18 BJT

《全球汇市》美元兑日圆上涨，美日峰会顺利结束

    * 美元/日圆触及九日高位，欧元/美元接近三周半低点
    * 美日峰会日程未大谈汇率问题令市场松口气
    * 美元继续走高，受税改希望推动

    路透东京2月13日 - 美元兑日圆周一早盘上涨，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。
    
    美国总统特朗普和日本首相安倍晋三又是拥抱又是握手，一起打高尔夫，双方似乎迅速建立起了友谊。担心峰会不欢而散的投资者感到欣慰。

    美元指数      位于周五所及近两周高点101.010附近，当时特朗普承诺将宣布重大税务计划提振了美元。
    
    美元兑日圆      涨0.65%至113.910日圆，盘中一度触及九日高点113.950日圆。
    
    “美日首脑会谈没有爆发冲突，联合声明也没有直接涉及汇率问题，这令市场释然，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    在峰会前曾有人担心，特朗普将再次把日本作为令本币贬值、并导致美国处于不利局面的国家之一而予以抨击。
    
    “虽然美日峰会的结果本身并非美元的重大利好因素，但美元继续从对于特朗普‘重大’税改计划的预期中获得坚稳支撑，”山本雅文称。
    
    特朗普上周四在与航空业主管会面时表示，美国政府将在“未来两三周”宣布“有关税改的重要事情”。

    特朗普的言论令风险胃纳上升，推动美国股市触及纪录高位，进而带动美国公债收益率脱离多周低点，这对美元构成支持。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)叶伦将于周二和周三在国会作证，这是市场近期关注的焦点。在美联储本月早些时候上调其对通胀率的预估后，投资者急于判断叶伦的立场。
    
    欧元兑美元      跌0.2%至1.0623，向周五触及的三周半低点1.0608靠近。
    
    澳元兑美元        跌0.1%至0.7669，新西兰元兑美元        亦跌0.1%至0.7192。
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.0617  1.0638  -0.20  +0.99  1.0513
    美元/日圆                   114.05  113.19  +0.76  -2.41  116.87
    欧元/日圆                   121.10  120.40  +0.58  -1.66  123.14
    美元/瑞郎                   1.0046  1.0020  +0.26  -1.30  1.0178
    英镑/美元                   1.2488  1.2489  -0.01  +1.23  1.2336
    美元/加元                   1.3114  1.3078  +0.28  -2.35  1.3430
    美元/离岸人民币             6.8695  6.8640  +0.08  -1.48  6.9726
    澳元/美元                   0.7667  0.7669  -0.03  +6.26  0.7215
    新西兰元/美元               0.7186  0.7194  -0.11  +3.53  0.6941
    澳元/日圆                   87.450  87.000  +0.52  +3.71  84.320
    新西兰元/日圆               81.940  81.570  +0.45  +0.95  81.170
    英镑/日圆                   142.45  141.51  +0.66  -1.09  144.02
    澳元/新西兰元               1.0668  1.0662  +0.06  +2.74  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 王颖/汪红英/徐文焰/侯雪苹；审校 王丽鑫/孙国玉/张若琪/陈宗琦/张荻)
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