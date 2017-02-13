全球矿业：自由港称尚未与印尼达成协议，铜矿出口禁令仍在

路透雅加达/多伦多2月10日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。

政府官员早前对记者称，他们已经向自由港发放了新的采矿许可，自由港目前可申请出口许可。自由港是全球最大的上市铜矿商。

印尼1月12日开始禁止铜精矿出口，以设法提振本国的冶炼行业。自由港称，该出口禁令会导致其Grasberg矿的铜产量每月减少约7,000万磅。

自由港发言人Eric Kinneberg称，自由港会继续与印尼政府合作，但只有获得与当前合同中相同的财政和法律保障的情况下，才会同意新的采矿许可。