全球矿业：自由港称尚未与印尼达成协议，铜矿出口禁令仍在

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透雅加达/多伦多2月10日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。
政府官员早前对记者称，他们已经向自由港发放了新的采矿许可，自由港目前可申请出口许可。自由港是全球最大的上市铜矿商。
印尼1月12日开始禁止铜精矿出口，以设法提振本国的冶炼行业。自由港称，该出口禁令会导致其Grasberg矿的铜产量每月减少约7,000万磅。
自由港发言人Eric Kinneberg称，自由港会继续与印尼政府合作，但只有获得与当前合同中相同的财政和法律保障的情况下，才会同意新的采矿许可。
“这些条件对(自由港在印尼的)长期投资计划而言必不可少且很关键，”他在电邮中称，并补充说，出口限制违反了公司具有法律约束力的合同。(完) (编译 侯雪苹；审校 张涛)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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