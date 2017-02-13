英国经济：1月消费者支出同比增长0.4%，为8月以来最小增幅--Visa

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透伦敦2月13日 - 周一公布的Visa数据显示，上月英国消费者的信用卡支出创出过去三年来的最小同比增幅之一，进一步显示消费支出开始失去动能。
强劲的消费支出帮助英国经济去年增长速度超过其它发达经济体，即便当年6月进行了退欧公投。但多数分析师认为，英镑大幅贬值导致通胀上升，将在2017年削弱经济成长。
Visa表示，经通胀调整的1月消费支出较上年同期仅增长0.4%，大幅低于12月的2.5%。如果不把8月计算在内，这是逾三年来的最小同比增长。
“继圣诞季表现较为强劲之后，有迹象显示消费者今年初开始控制支出，”Visa的董事总经理Kevin Jenkins表示。
英国零售业联盟(BRC)上周公布，11月-1月节庆假期期间的支出额创下金融危机高峰以来最小增长幅度；英国工业联盟(CBI)公布，1月CBI零售销售差值创下历史最大单月降幅。
不过Visa表示，消费者支出在12月下降2.5%后，1月上升了0.5%--大致符合分析师对周五将公布的官方零售销售数据料将下滑的预估。
多数分析师认为，在通胀步伐落后长达三年之后，上月通胀接近英国央行的2%目标，而这三年期间尽管薪资成长不见起色，通胀步伐落后反倒有助于支撑家庭可支配所得。
在英镑兑美元下挫约15%的情况下，英国央行预估2017年底通胀率将达2.7%，家庭可支配所得料陷于迟滞。
“因此，家庭购买力将进一步受到挤压，加上消费信心相对沉寂，或将导致2017年支出成长放缓，”负责为Visa汇编这项数据的IHS Markit的分析师Annabel Fiddes表示。
这项数据系以Visa信用卡及借记卡的支出为基准，由于透过电子交易的购买比例增长，胜过现金交易，数据也进行了调整。与英国官方零售销售数据不同的是，Visa数据也纳入娱乐、交通与外食支出。(完) (编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/张荻)
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