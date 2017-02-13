英国经济：1月消费者支出同比增长0.4%，为8月以来最小增幅--Visa

路透伦敦2月13日 - 周一公布的Visa数据显示，上月英国消费者的信用卡支出创出过去三年来的最小同比增幅之一，进一步显示消费支出开始失去动能。

强劲的消费支出帮助英国经济去年增长速度超过其它发达经济体，即便当年6月进行了退欧公投。但多数分析师认为，英镑大幅贬值导致通胀上升，将在2017年削弱经济成长。

Visa表示，经通胀调整的1月消费支出较上年同期仅增长0.4%，大幅低于12月的2.5%。如果不把8月计算在内，这是逾三年来的最小同比增长。

“继圣诞季表现较为强劲之后，有迹象显示消费者今年初开始控制支出，”Visa的董事总经理Kevin Jenkins表示。

英国零售业联盟(BRC)上周公布，11月-1月节庆假期期间的支出额创下金融危机高峰以来最小增长幅度；英国工业联盟(CBI)公布，1月CBI零售销售差值创下历史最大单月降幅。

不过Visa表示，消费者支出在12月下降2.5%后，1月上升了0.5%--大致符合分析师对周五将公布的官方零售销售数据料将下滑的预估。

多数分析师认为，在通胀步伐落后长达三年之后，上月通胀接近英国央行的2%目标，而这三年期间尽管薪资成长不见起色，通胀步伐落后反倒有助于支撑家庭可支配所得。

在英镑兑美元下挫约15%的情况下，英国央行预估2017年底通胀率将达2.7%，家庭可支配所得料陷于迟滞。

“因此，家庭购买力将进一步受到挤压，加上消费信心相对沉寂，或将导致2017年支出成长放缓，”负责为Visa汇编这项数据的IHS Markit的分析师Annabel Fiddes表示。

这项数据系以Visa信用卡及借记卡的支出为基准，由于透过电子交易的购买比例增长，胜过现金交易，数据也进行了调整。与英国官方零售销售数据不同的是，Visa数据也纳入娱乐、交通与外食支出。(完) (编译 张涛/陈宗琦；审校 张若琪/张荻)