版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:15 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

    路透2月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7
583港元)
    
    美国股市周五上扬，道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点，主要指数触及纪录
收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
    
 公司名称               ADR代码        收盘价     涨跌幅       成交量   ADR折合每   较港股
                                                                        股普通股    溢价
                                     （美元）    （%）                  (港元)      (%)
 中海油                              125.570     1.68      11543        9.742       1.16
 中国铝业                            13.220      1.93      11538        4.103       0.06
 中国移动                            57.010      0.33      122366       88.460      0.92
 中国人寿                            15.250      0.53      53325        23.663      -0.16
 中石油                              79.590      2.84      24977        6.175       0.90
 中石化                              80.060      1.44      11588        6.211       1.00
 汇丰控股               <HSBC.K      42.970      -0.21     1484623      66.675      -0.56
 中电信                              48.980      0.37      7733         3.800       0.80
 中国联通                            12.280      0.66      51252        9.527       0.39
 兖州煤业                            7.520       1.62      42882        5.834       -1.11
 华能国际                            26.300      1.35      13144        5.101       1.01
 南方航空                            30.010      1.63      3426         4.657       0.57
 东方航空                            26.970      1.20      2834         4.185       -0.12
 中芯国际                            7.300       0.97      44053        1.133       -89.96
 （完）

 (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐