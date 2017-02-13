《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

路透2月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7 583港元) 美国股市周五上扬，道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点，主要指数触及纪录 收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股 股普通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 125.570 1.68 11543 9.742 1.16 中国铝业 13.220 1.93 11538 4.103 0.06 中国移动 57.010 0.33 122366 88.460 0.92 中国人寿 15.250 0.53 53325 23.663 -0.16 中石油 79.590 2.84 24977 6.175 0.90 中石化 80.060 1.44 11588 6.211 1.00 汇丰控股 <HSBC.K 42.970 -0.21 1484623 66.675 -0.56 中电信 48.980 0.37 7733 3.800 0.80 中国联通 12.280 0.66 51252 9.527 0.39 兖州煤业 7.520 1.62 42882 5.834 -1.11 华能国际 26.300 1.35 13144 5.101 1.01 南方航空 30.010 1.63 3426 4.657 0.57 东方航空 26.970 1.20 2834 4.185 -0.12 中芯国际 7.300 0.97 44053 1.133 -89.96 （完） (整理 梁慧仪)