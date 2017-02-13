《中国报摘》--其他报纸重要消息2月13日

**上海证券报**

--同业存单目前迎来爆发式增长。目前已有333家银行公布了2017年同业存单发行计划，发行量高达14.18万亿元人民币，较2016年发行量增加逾万亿元。伴随2016年年末的债市去杠杆，一些观点认为，同业存单的规模已经不小，应将其从“应付债券”口径纳入“同业负债”口径下监管。

--辽宁省第一家法人财产保险机构融盛财险已获得中国保监会批准筹建，公司注册地为辽宁省沈阳市，注册资本10亿元。

**证券时报**

--申万宏源日前接到警示函，直指资产证券化业务违规。上海证监局称，申万宏源证券的个别尽职调查报告存在调查分析前后不一、报告结论缺乏充分证据支撑等情形，未能全面反映重要债务人偿付能力和资信水平。

--山东信托的股东鲁信创投日前披露，旗下全资子公司参股的山东信托赴港上市一事，收到证监会核准通知。这意味着自去年10月山东信托在港交所披露首发（IPO）招股书后，上市取得了新的进展。

--信达证券日前完成了深交所首单CMBS（商业房地产抵押贷款支持证券）产品发行，本次深圳益田假日广场CMBS产品发行规模53.01亿元，其中优先A级产品25亿元，优先B级产品25.36亿元，次级产品2.65亿元。

**第一财经日报**

--中国央行副行长、外管局局长潘功胜接受专访时强调，不会重回资本管制的老路，“打开的窗户不会再关上”。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，未来跨境收支的基础十分稳健。