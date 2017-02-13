《全球主要国家债券发行预告》--2月13日-2月20日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 时间 国家 规模 发行细节 2/13 德国 标售六个月期贴现债券 2/13 意大利 标售中长期债券 2/14 日本 标售五年期公债 2/14 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 2/15 英国 标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公债 2/15 日本 标售一年期贴现国库券 2/15 葡萄牙 标售国库券 2/16 日本 标售三个月期贴现国库券 2/16 日本 加强流动性标售 2/16 西班牙 标售债券 2/16 法国 标售中期债券(BTAN)/指数关连债券 2/20 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。