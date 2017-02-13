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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:34 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--2月13日-2月20日

    以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。    
 日期(月/日)  时间   国家     规模    发行细节
 2/13                德国             标售六个月期贴现债券
 2/13                意大利           标售中长期债券
 2/14                日本             标售五年期公债
 2/14                西班牙           标售六个月和12个月期国库券
 2/15                英国             标售票息1/8%、2026年到期的通膨保值公债
 2/15                日本             标售一年期贴现国库券
                                      
 2/15                葡萄牙           标售国库券
 2/16                日本             标售三个月期贴现国库券
 2/16                日本             加强流动性标售
 2/16                西班牙           标售债券
 2/16                法国             标售中期债券(BTAN)/指数关连债券
 2/20                法国             标售国库券(BTF)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
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