《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月13日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
*工商时报：
--美国德州州长艾伯特(Greg Abbott)继去年底派团来台，邀请台塑集团前往维多利亚郡投资之后，近期更邀请总裁王文渊赴美参访，力争台塑投资。
--立法院周五(17日)即将开议，行政院长林全将率内阁进行口头施政报告。据悉，行政院本会期主推拚经济民生法案，将向立法院提出六年或八年跨总统任期的〞前瞻基础建设计画〞特别条例。
*经济日报：
--受惠非苹果应用的急单需求挹注，鸿海集团富士康深圳龙华厂加班赶工，人力吃紧，已采取内部推荐征才作业，以求快速改善缺工问题。
--全球记忆体业整并潮持续进行，美光科技(Micron)将退出编码型快闪记忆体(NOR Flash)，计划处分旗下NOR晶片事业，正寻求相关买家，全力冲刺DRAM及3D储存型快闪记忆体(NAND Flash)，传华邦电及大陆兆易创新(GigaDevice)可能接手。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。