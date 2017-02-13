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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:27 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月13日

*工商时报：

--美国德州州长艾伯特(Greg Abbott)继去年底派团来台，邀请台塑集团前往维多利亚郡投资之后，近期更邀请总裁王文渊赴美参访，力争台塑投资。

--立法院周五(17日)即将开议，行政院长林全将率内阁进行口头施政报告。据悉，行政院本会期主推拚经济民生法案，将向立法院提出六年或八年跨总统任期的〞前瞻基础建设计画〞特别条例。

*经济日报：

--受惠非苹果应用的急单需求挹注，鸿海集团富士康深圳龙华厂加班赶工，人力吃紧，已采取内部推荐征才作业，以求快速改善缺工问题。

--全球记忆体业整并潮持续进行，美光科技(Micron)将退出编码型快闪记忆体(NOR Flash)，计划处分旗下NOR晶片事业，正寻求相关买家，全力冲刺DRAM及3D储存型快闪记忆体(NAND Flash)，传华邦电及大陆兆易创新(GigaDevice)可能接手。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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