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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆回到114，美日峰会顺利结束

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* 市场热谈美日峰会顺利进行，安倍与特朗普打高尔夫

* 就北韩(朝鲜)安全问题及安倍经济学达成协议，此外无重要具体结果

* 美元/日圆东京早盘高见114.17

* 美元/日圆在一目均衡云区106.36-109.92趋势向上，日线云区基准线在114.56

* 113有逾21亿美元期权到期构成支撑，114.50有9.15亿美元到期 (完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
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