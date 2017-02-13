《汇市简讯》美元/日圆回到114，美日峰会顺利结束

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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* 市场热谈美日峰会顺利进行，安倍与特朗普打高尔夫
* 就北韩(朝鲜)安全问题及安倍经济学达成协议，此外无重要具体结果
* 美元/日圆东京早盘高见114.17
* 美元/日圆在一目均衡云区106.36-109.92趋势向上，日线云区基准线在114.56
* 113有逾21亿美元期权到期构成支撑，114.50有9.15亿美元到期 (完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。