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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:31 BJT

永安期货：中国期指市场谨慎情绪蔓延，短期或小幅回落

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

由于国内经济持续稳步复苏，同时国际宏观环境出现改善，上周A股市场承接节前涨势，上证综指持续上扬，一度突破3200点整数关口，最终收报3196.7点。期指三个品种均出现上扬，但涨幅有所不同：IC当周涨幅超过2%，IH涨幅不足1%，IF上涨1.5%。基差方面，由于期指走势略弱于现指，期货贴水有所扩大，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水11.5点、5.2点及42.9点。

主力持仓方面，受资金移仓影响，IH和IC主力持仓较前一周大幅增加。具体表现在，IH多空分别增仓6472手和7404手，净多持仓减少932手，至679手。IC多空主力同样双双增仓6000余手，净空持仓小增65手，至805手。IF由于春节因素，移仓较以往提前，上周并无新合约上榜，多空持仓均较前一周小幅下滑，净空持仓降至171手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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