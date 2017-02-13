永安期货：中国期指市场谨慎情绪蔓延，短期或小幅回落

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下内容节选自2月13日的《期货日报》：
由于国内经济持续稳步复苏，同时国际宏观环境出现改善，上周A股市场承接节前涨势，上证综指持续上扬，一度突破3200点整数关口，最终收报3196.7点。期指三个品种均出现上扬，但涨幅有所不同：IC当周涨幅超过2%，IH涨幅不足1%，IF上涨1.5%。基差方面，由于期指走势略弱于现指，期货贴水有所扩大，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水11.5点、5.2点及42.9点。
主力持仓方面，受资金移仓影响，IH和IC主力持仓较前一周大幅增加。具体表现在，IH多空分别增仓6472手和7404手，净多持仓减少932手，至679手。IC多空主力同样双双增仓6000余手，净空持仓小增65手，至805手。IF由于春节因素，移仓较以往提前，上周并无新合约上榜，多空持仓均较前一周小幅下滑，净空持仓降至171手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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