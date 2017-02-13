期货日报：政策红利有待释放，郑商所易盛农期指数继续上行概率较大

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下内容节选自2月13日的《期货日报》：
易盛农期指数上周振荡上行。截至2月10日，易盛农期指数报收于1224.86点。
权重品种方面，上周菜粕强势上行。春节期间国际市场菜粕期价表现不佳，但受即将到来的旺季需求影响，国内菜粕期价开年走势较强，特别是受到了政策红利影响，菜粕现货报价走高，需求旺季以及替代品优势降低令整体需求有望增加。不过，从供应来看，节后开工率或将维持稳定，供应紧张形势有所放缓，加上美豆天气炒作不再，期价缺乏快速大幅上涨突破前高的基础，预计短期将有所回调。
权重品种上周有所分化，菜粕异军突起，菜油稳步上行，软商品中棉花略强于白糖。总体来看，受助于政策红利和通胀影响，农产品易涨难跌，尽管短期个别品种如白糖仍有调整需求，但中长期来看，易盛农期指数继续振荡上行的概率较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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