国泰君安期货：产销区价格低迷，大连鸡蛋期货走势偏弱

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
以下内容节选自2月13日的《期货日报》：
春节过后，鸡蛋现货价格持续低迷，拖累期货价格，主力1705合约走势偏弱，已经自3400元/500千克跌至3300元/500千克。目前，多空分歧加大，1705合约持仓量持续增加，预计期货市场振荡运行。
总体来说，现货价格低迷、期现价差拉大，对鸡蛋期货近月合约有所拖累，而禽流感疫情暴发、供应预期偏紧对远月合约构成支撑，预计短期1705合约弱势振荡为主，做多时机未到。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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