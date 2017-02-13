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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:40 BJT

国泰君安期货：产销区价格低迷，大连鸡蛋期货走势偏弱

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

春节过后，鸡蛋现货价格持续低迷，拖累期货价格，主力1705合约走势偏弱，已经自3400元/500千克跌至3300元/500千克。目前，多空分歧加大，1705合约持仓量持续增加，预计期货市场振荡运行。

　　总体来说，现货价格低迷、期现价差拉大，对鸡蛋期货近月合约有所拖累，而禽流感疫情暴发、供应预期偏紧对远月合约构成支撑，预计短期1705合约弱势振荡为主，做多时机未到。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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