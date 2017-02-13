《汇市简讯》欧元/美元下滑，逼近支撑位1.0605

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
0021GMT * 美元/日圆上涨，奠定美元在亚洲市场早盘普遍受到追捧的基调 * 欧元/美元逼近位于55日移动均线切入位1.0605的支撑位 * 周五的低位为1.0608，今日早盘低点为1.0612 * 1.0340/1.0829走势50%回档位1.0585有更多支撑 * 美国税改希望重燃，助推“特朗普行情”(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。