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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:40 BJT

《汇市简讯》欧元/美元下滑，逼近支撑位1.0605

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    * 美元/日圆上涨，奠定美元在亚洲市场早盘普遍受到追捧的基调
    * 欧元/美元逼近位于55日移动均线切入位1.0605的支撑位
    * 周五的低位为1.0608，今日早盘低点为1.0612
    * 1.0340/1.0829走势50%回档位1.0585有更多支撑
    * 美国税改希望重燃，助推“特朗普行情”(完) (编译 王丽鑫；审校 李爽)
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