宝城期货：沪胶多空主力双双增持

节后首日，沪胶期货以快速下跌的方式消化了春节长假的利空效应，负面情绪得以宣泄，也有利于多头重塑信心。上周以来，在新的利多因素涌现的背景下，多头力量增强，期价稳步攀升，多空战线上移至21000元/吨一线。