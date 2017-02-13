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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:39 BJT

宝城期货：沪胶多空主力双双增持

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

　　节后首日，沪胶期货以快速下跌的方式消化了春节长假的利空效应，负面情绪得以宣泄，也有利于多头重塑信心。上周以来，在新的利多因素涌现的背景下，多头力量增强，期价稳步攀升，多空战线上移至21000元/吨一线。

　　节后归来，多空双方重新投入“战场”，持仓量稳步增加。随着沪胶1705合约期价逼近前期高点，空头阻击力度势必加大，双方阵营料持续“增兵”，预计本周沪胶持仓进一步放量。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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