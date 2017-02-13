香港个股：电讯盈科减持香港电讯逾11%股份，套现约85.3亿港元

路透香港2月13日 - 香港电讯服务及媒体营运商--电讯盈科周一宣布，拟配售逾8.4亿股香港电讯的股份合订单位，套现约85.34亿港元，将用于进一步投资于媒体及企业方案的核心业务，及其他新的策略投资和偿还债务。

电盈的声明称，已与配售代理订立配售协议，按每个股份合订单位10.15港元的价格，出售约8.407亿股香港电讯，相当于后者已发行股份合订单位总数约11.1%；配售价较香港电讯周五收盘价11.08港元折让约8.4%。

公司称，预计将在周三（15日）中午前或之前完成配售。完成后，电盈在香港电讯的持股比例，将由原来的63.07%降至51.97%。

电盈称，配售所得款项亦将用作偿还债务，从而加强集团的财务状况。此外，配售事项将扩大股份合订单位的公衆流通量，并提高其交易流动性。

香港电讯主要业务为提供电讯及相关服务，包括本地电话、本地数据及宽频、国际电讯、流动通讯以及客户器材销售、外判服务、顾问服务及客户联络中心等其他电讯服务。（完）

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