全球金融：2016年大银行固定收益业务增长，但FICC员工减少7%--报告

路透伦敦2月10日 - 周五公布的行业数据显示，全球主要银行固定收益、外汇和大宗商品(FICC)部门员工人数去年减少7%，尽管英国公投退欧引发的震惊及美国大选结果提振该领域相关交易。

金融危机后监管收紧且银行削减成本，以及自动化交易增加，令大型银行在这些市场的业务减少，导致其雇员数量下降。

根据行业分析公司Coalition，全球12大银行2016年前厅部门员工总数--包括销售、交易和研究--降至17,479人，低于2015年的18,755人，且比2012年减少近25%。

Coalition的研究及分析主管George Kuznetsov表示，银行认为去年因利率波动带动业务增加是一次性因素，因此没有增聘员工。

“信贷业务复苏看来较为持久，但多数银行认为2016年来自G10国家利率活动的部分营收是一次性的。因此我们没见到员额大幅增加，”他称。

欧洲银行业者裁员数仍然较多。

前七大银行员工数较2015年减少近9%至8,119人，比起2012年的11,650人更是大减三成。

Coalition称，美国前五大银行前厅部门FICC员工数减少5%至9,360人，较2012年减少16%。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)