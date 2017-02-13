全球金融：2016年大银行固定收益业务增长，但FICC员工减少7%--报告

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透伦敦2月10日 - 周五公布的行业数据显示，全球主要银行固定收益、外汇和大宗商品(FICC)部门员工人数去年减少7%，尽管英国公投退欧引发的震惊及美国大选结果提振该领域相关交易。
金融危机后监管收紧且银行削减成本，以及自动化交易增加，令大型银行在这些市场的业务减少，导致其雇员数量下降。
根据行业分析公司Coalition，全球12大银行2016年前厅部门员工总数--包括销售、交易和研究--降至17,479人，低于2015年的18,755人，且比2012年减少近25%。
Coalition的研究及分析主管George Kuznetsov表示，银行认为去年因利率波动带动业务增加是一次性因素，因此没有增聘员工。
“信贷业务复苏看来较为持久，但多数银行认为2016年来自G10国家利率活动的部分营收是一次性的。因此我们没见到员额大幅增加，”他称。
欧洲银行业者裁员数仍然较多。
前七大银行员工数较2015年减少近9%至8,119人，比起2012年的11,650人更是大减三成。
Coalition称，美国前五大银行前厅部门FICC员工数减少5%至9,360人，较2012年减少16%。(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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