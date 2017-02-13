《香港报摘》--经济日报2月13日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
**头版头条**
--香港楼价在现届政府期内累升五成，特首梁振英指，建屋发展周期需4至5年，今年供应将可到位，加息亦对楼价有影响。对于中资财团天价抢地推高楼价，他直言做地产亦可以亏本。
**其他**
--柬埔寨政府计划推行新博彩法，料会加重金界控股的税务负担。集团主席Timothy McNally指，当地政府会顾及区内竞争环境，料税率仍会处较低水平。
--恒生银行旗下恒生前海基金管理公司董事李佩珊表示，中证监已于1月20日批准旗下＂恒生前海沪港深新兴产业精选混合型基金＂的注册，该产品于3月初开始在内地公开募集，初步确认的销售渠道包括农业银行及恒生中国等。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。