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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:42 BJT

《香港报摘》--经济日报2月13日

**头版头条**

--香港楼价在现届政府期内累升五成，特首梁振英指，建屋发展周期需4至5年，今年供应将可到位，加息亦对楼价有影响。对于中资财团天价抢地推高楼价，他直言做地产亦可以亏本。

**其他**

--柬埔寨政府计划推行新博彩法，料会加重金界控股的税务负担。集团主席Timothy McNally指，当地政府会顾及区内竞争环境，料税率仍会处较低水平。

--恒生银行旗下恒生前海基金管理公司董事李佩珊表示，中证监已于1月20日批准旗下＂恒生前海沪港深新兴产业精选混合型基金＂的注册，该产品于3月初开始在内地公开募集，初步确认的销售渠道包括农业银行及恒生中国等。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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