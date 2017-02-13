版本:
中国
亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 09:15 BJT

国际油市：油价下跌，OPEC带头减产但市场供应仍过多

路透新加坡2月13日 - 油价周一下跌，因有迹象显示全球燃料市场仍供应过多，尽管石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动比最初预期的要成功。

0035GMT，布兰特原油期货报每桶56.55美元，较上日收盘跌0.15美元。

美国原油期货下跌0.12美元，报每桶53.74美元。

石油输出国组织(OPEC)及包括俄罗斯在内的其他产油国同意2017年上半年减产约180万桶/日，以抑制全球石油供应过剩情况。

对于所有产油国是否会真正兑现减产承诺，存在普遍怀疑。根据石油输出国组织(OPEC)用来监控供应的数据，1月OPEC成员国兑现了逾90%的减产承诺。

“交易员急切地等待今日发布的OPEC月报。如果减产情况真的像那样，我们应当会看到油价升高，”澳新银行周一称。

交易员称，受减产影响，油价在每桶51-56美元左右获得不错的支持。但他们指出，除非更大幅度或更长期地减产，否则诸多因素将阻止油价进一步攀升。

美国钻探活动增加正在推动产量上升，损害OPEC的减产努力。

贝克休斯(Baker Hughes)周五称，2月10日止一周，美国活跃钻机数增加八座至591座，创下2015年10月以来的最高。(完) (编译 许娜/侯雪苹；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐