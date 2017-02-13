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亚洲 | 2017年 2月 13日 星期一 08:55 BJT

《香港报摘》--信报2月13日

**头版头条**

--港股上周突然获资金大举涌入炒起，内地连串消息证实，由于大陆市场资金泛滥，本港股市成为疏导渠道。此外，美股三大指数上周五连续第二天破顶，港股本周料仍受中资股带动，恒指短线有望上试24,000点。

**其他**

--随着业务扩大及转型发展为区域性银行，消息指出，中银香港已增聘人手，拟在其企业金融业务的范畴下，加强投资银行的业务，拉阔客户服务层面。

--市场消息透露，中环交易广场第二座三层楼面，获港交所以月租约525万港元承租，尺租约125港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
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