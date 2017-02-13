《香港报摘》--信报2月13日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
**头版头条**
--港股上周突然获资金大举涌入炒起，内地连串消息证实，由于大陆市场资金泛滥，本港股市成为疏导渠道。此外，美股三大指数上周五连续第二天破顶，港股本周料仍受中资股带动，恒指短线有望上试24,000点。
**其他**
--随着业务扩大及转型发展为区域性银行，消息指出，中银香港已增聘人手，拟在其企业金融业务的范畴下，加强投资银行的业务，拉阔客户服务层面。
--市场消息透露，中环交易广场第二座三层楼面，获港交所以月租约525万港元承租，尺租约125港元。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。