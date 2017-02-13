中国债市动态：期货上涨但现券仅窄幅震荡，逆回购重启提振效果不强

路透上海2月13日 - 中国银行间债市周一主要现券未随期货涨势，仅窄幅震荡。因缺席数日的公开市场逆回购再现身，但单日仍为净回笼，且本周将到期的临时流动性便利(TLF)能否续做尚无定论，逆回购重启提振效果不强。

央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，此前连续六个交易日暂停；其中七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元，利率与上次持平。据此计算，单日净回笼900亿元。

华中一银行交易员称，今日开盘后现券卖压偏重，公开市场重启逆回购的消息一度令收益率微幅下行，但整体看提振效果不明显。

交易员透露，10年期国开债160213券开盘在4.155%附近，最新回落至4.1425%左右，上日尾盘为4.15%。

另一银行交易员认为，随着春节后资金需求的减弱，不排除央行在重启逆回购的同时，不再续做TLF。若如此，未来流动性预期仍不乐观。

据路透统计，本周公开市场有9,000亿元逆回购到期，周四(16日)还有1,515亿元的MLF(中期借贷便利)到期。此外，央行1月20日通过TLF操作为几家大型商业银行提供了临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。