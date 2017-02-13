中国债市动态：期货上涨但现券仅窄幅震荡，逆回购重启提振效果不强

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透上海2月13日 - 中国银行间债市周一主要现券未随期货涨势，仅窄幅震荡。因缺席数日的公开市场逆回购再现身，但单日仍为净回笼，且本周将到期的临时流动性便利(TLF)能否续做尚无定论，逆回购重启提振效果不强。
央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，此前连续六个交易日暂停；其中七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元，利率与上次持平。据此计算，单日净回笼900亿元。
华中一银行交易员称，今日开盘后现券卖压偏重，公开市场重启逆回购的消息一度令收益率微幅下行，但整体看提振效果不明显。
交易员透露，10年期国开债160213券开盘在4.155%附近，最新回落至4.1425%左右，上日尾盘为4.15%。
另一银行交易员认为，随着春节后资金需求的减弱，不排除央行在重启逆回购的同时，不再续做TLF。若如此，未来流动性预期仍不乐观。
据路透统计，本周公开市场有9,000亿元逆回购到期，周四(16日)还有1,515亿元的MLF(中期借贷便利)到期。此外，央行1月20日通过TLF操作为几家大型商业银行提供了临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应落在本周。
金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1706早盘收报98.14元，较上日结算价涨0.12%；10年期国债主力合约T1706收报94.485元，较上日结算价涨0.17%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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