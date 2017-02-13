《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
**明报**
--麦当劳此前将内地和香港业务连同未来20年之特许经营权出售予中信股份及基金凯雷等合组的财团。报章发现，至少有15个原由麦当劳持有之香港舖位，已转由麦当劳总公司旗下另一房地产公司持有，而双方亦已订立20年租约，估计总租金涉约19亿港元之多。
--太古旗下太古食品2014年起逐步收购重庆老字号面包品牌＂沁园＂，两年间集团已于中国经营四个零售品牌。太古食品董事总经理刘永亮表示，旗下四个品牌会陆续增加门店，当中以沁园计划年内最多增200间分店最积极。
**星岛日报**
--中远海运母公司中远海运集团与绿地香港母公司绿地控股在全球展开战略合作，范围包括航运物流产业、金融业、物流地产开发。
**苹果日报**
--银行按揭减息战不绝，现时最低可达一个月港元拆息（H）加1.3厘，有银行选择开拓新战线，永隆银行提供的存款挂钩按揭，高息存款额可达按揭贷款余额60%，较一般银行50%为高。
**东方日报**
--香港证监会早前委托外界顾问，对经纪行互联网及流动装置交易系统的网络保安进行检视。消息指出，检视中发现券商在保障客户网上交易帐户有所不足，顾问建议券商提升基本网络保安要求，其中包括可考虑采用双重认证（2FA）。证监会计划在上半年就基本网络保安要求建议，进行公众谘询。（完）
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香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。