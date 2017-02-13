《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

--麦当劳此前将内地和香港业务连同未来20年之特许经营权出售予中信股份及基金凯雷等合组的财团。报章发现，至少有15个原由麦当劳持有之香港舖位，已转由麦当劳总公司旗下另一房地产公司持有，而双方亦已订立20年租约，估计总租金涉约19亿港元之多。