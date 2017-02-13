全球金市：金价下跌，受美元兑日圆走强拖累

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透2月13日 - 金价周一下跌，受美元兑日圆走强拖累，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈顺利结束，而且没有涉及汇率政策，这支撑了美元。
0020GMT，现货金下跌0.37%至每盎司1,229.45美元。美国期金跌0.41%至每盎司1,230.7美元。
美元指数涨0.2%。美元兑日圆周一早盘上涨，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。
日本政府一高官表示，安倍晋三与特朗普并未讨论汇率问题，特朗普也未要求磋商双边贸易协议。
在和安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特朗普曾指责日本利用美国安保协助和偷走美国的就业岗位。
特朗普上周四表示，打算在未来几周内宣布重大的税改计划。此番言论对美元构成广泛支撑。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量增加0.50%至836.73吨，周四为832.58吨。
本周亚洲市场黄金需求信号不一。印度珠宝商囤货以待婚庆季，而上涨的价格使得其他地方的买家持观望态度。(完) (编译 汪红英/孙国玉；审校 王颖/王兴亚)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。