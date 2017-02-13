全球金市：金价下跌，受美元兑日圆走强拖累

路透2月13日 - 金价周一下跌，受美元兑日圆走强拖累，美国总统特朗普与日本首相安倍晋三的首脑会谈顺利结束，而且没有涉及汇率政策，这支撑了美元。

0020GMT，现货金下跌0.37%至每盎司1,229.45美元。美国期金跌0.41%至每盎司1,230.7美元。

美元指数涨0.2%。美元兑日圆周一早盘上涨，备受关注的美日峰会顺利结束，市场松了一口气。

日本政府一高官表示，安倍晋三与特朗普并未讨论汇率问题，特朗普也未要求磋商双边贸易协议。

在和安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特朗普曾指责日本利用美国安保协助和偷走美国的就业岗位。

特朗普上周四表示，打算在未来几周内宣布重大的税改计划。此番言论对美元构成广泛支撑。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周五其黄金持仓量增加0.50%至836.73吨，周四为832.58吨。