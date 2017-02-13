中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数下探至93.90

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透上海2月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日跌0.14%至93.9；SDR篮子指数微升至95.55，BIS篮子指数微跌至95.18。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.98%，SDR篮子指数升0.05%，BIS指数跌1.10% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间价 较上日升贬点 数 人民币 6.8898 -79 欧元 7.3148 158 日圆 6.045 224 港元 0.8881 -9.9 英镑 8.5998 -26 澳元 5.2805 -357 新加坡元 4.9929 -1565 林吉特 0.644 2.1 泰铢 5.0977 -8 韩元 167.09 -6 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起， CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据 。 2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同 时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新 定基日为2016年最后一个交易日。 另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.23，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报94.86，微跌0.05 %；RXY参考离岸人民币指数报95.29，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报94.92，微跌0.06%。 汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映 人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易 。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
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路透5月24日 - 美国股市周三开盘走高，受助于科技股上涨，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将发布5月会议记录，可能夯实下月升息预期。