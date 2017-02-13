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货币新闻 | 2017年 2月 13日 星期一 09:22 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数下探至93.90

    路透上海2月13日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周一较上日跌0.14%至93.9；SDR篮子指数微升至95.55，BIS篮子指数微跌至95.18。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.98%，SDR篮子指数升0.05%，BIS指数跌1.10%
。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38%
。
 CFETS篮子部分主要货币    今日中间价   较上日升贬点
                                       数
 人民币                        6.8898            -79
 欧元                          7.3148            158
 日圆                           6.045            224
 港元                          0.8881           -9.9
 英镑                          8.5998            -26
 澳元                          5.2805           -357
 新加坡元                      4.9929          -1565
 林吉特                         0.644            2.1
 泰铢                          5.0977             -8
 韩元                          167.09             -6
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起，
CFETS在中国货币网新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据
。

    2016年底CFETS进行首次货币篮子规则调整，CFETS篮子货币数量由13种调升为24种，同
时调整了相关货币权重；SDR篮子也调整了货币权重，并与CFETS货币篮子均重新定基，重新
定基日为2016年最后一个交易日。

    另外，汤森路透和香港交易所联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.23，较上日微跌0.06%；RXY全球在岸人民币指数报94.86，微跌0.05
%；RXY参考离岸人民币指数报95.29，微跌0.08%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报94.92，微跌0.06%。

    汤森路透和港交所2016年6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映
人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易
。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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