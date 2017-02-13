《全球重要经济事件一览表》--2月13日-2月20日

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
(除特别说明外，均为GMT时间)
2月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月14日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。
纽华克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔于2017年经济预测论坛发表演说(1330)。
休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论(1800)。
亨茨维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于亨茨维尔扶轮社活动中就“危机、衰退与复苏”发表演说(1815)。
悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath于澳洲商业经济学家预测会议中发表演说(2050)。
2月15日(三)
--中国经济50人论坛2017年年会召开。
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。(1500)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0830)。央行总裁英韦斯出席关于利率决定的记者会(1000)。
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约商业经济协会午宴发表演说。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1745)。
法兰克福--欧洲央行管委会会议。并无利率宣布计划。
墨尔本--澳洲央行助理总裁Luci Ellis参加2017年澳洲房地产研究者会议(2300)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至2月16日)。
2月16日(四)
维也纳--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)。
荷兰马斯特里赫特--欧洲央行执委科尔计划发表主旨演讲，之后在题为“未来25年：欧洲的货币和金融前景”活动中举行小组讨论(1400)。
瑞典LINKOPING--瑞典央行副总裁沃尔森(Henry Ohlsson)将在林雪平大学(Linköping University)一场活动上谈及最新回购利率决定以及经济形势(1115)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将就当前货币政策和经济形势接受专访(1405)。
2月17日(五)
纽约--瑞典央行第一副总裁约希尼克(Kerstin af Jochnick)将前往纽约开始货币政策之旅，并就最新货币政策决定发表讲话(1730)。
2月19日(日)
新加坡--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在全球合作中心(Global Interdependence Center)新加坡活动上就“美联储视角”发表讲话(0115)。
2月20日(一)
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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