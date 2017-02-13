港报财经评论：内险今年复苏，国寿新华向上--经济日报2月11日

内险今年复苏，国寿新华向上/ 林瑞芬

美总统特朗普预告大规模税改计划，冲喜美股，带动港股于周五抽高。恒指升0.2%至23574收市，国指升0.5%至10125收市。

昨日主板成交额856亿元，本周三始交投活跃，而中资股升势百花齐放，有点大时代味儿。内房股终有回吐，但基建股续延升势，H股中国交建（01800）、中国中铁（00390）及中国铁建（01186）升0.3%至1.9%不等。A股就更为显着，如中国交建（沪：601800）升5.4%，中国中车（沪：601766）升3%。

只是资金市快来也可以快去，买卖最好都是持稳为宗旨，有盈利股份先好博！技术上，国指昨高见10190，已进一步逼近去年9月高位，最后收报10125，全日升0.5%。按周綫图发展，后市主要观察企稳10000，如是者，顺着上升通道行，超越一万反覆以探11000为目标。恒指昨高见23718，收报23574，暂时落后于国指，24000为后市主要阻力关键，中资追涨诚意，就要看24000能否强势突破。昨有滙丰（00005）抢升1.3%，非中资股助阵，恒指随国指一探去年第四季阻力24000，应该不难，只是能否把握动力确认突破，还要观察。

中资股鸡年初啼，未来主力关注的还是国企、大中型中资股为主。内险股将近派发业绩，是催化还是阻力，可以略为分析。去年内地的寿险收入虽有大幅增长，但受投资收益率下降和准备金计提影响，去年保险公司业绩整体同比下滑，应该不算太标青。靠去年业绩表做催化剂，恐怕不切实际。不过，今年对保险股来讲，有条件改善盈利前景，只是最终业绩表与市场落差不是相差太低，有持续炒憧憬的机遇。

内地近数个月的官方利率虽没有加，但市场融资成本在上升，债券息率也是。引述海通证券最新报告认为，息率抽升，预期保险公司的新增固定收益类资产（银行存款、债券、非标等）收益率逐渐上升，可拉动整体投资收益率上行。同时，保费端的管理方式导致保险产品预定利率、分红率、万能险结算利率的调整会大幅滞后，保单资金成本的上升幅度会显着小于投资收益率，加上中国寿险市场投资资产规模将延续较快增长，故利差扩大是确定性趋势。其次，传统险准备金折现率假设基于国债收益率曲綫的750天移动平均值，因此利率上行有利于准备金计提规模的减少，从而增加当期以及未来利润。

国寿股价自去年第四季，内地债息已攀升下，该股已确认突破50周綫19.3元，今周再冲延升浪，呈反覆向上格局，短期挑战24元或略为反覆，但后市若顺利成功挑战阻力，企稳于24元，下个反覆挑战的目标将是30元，昨收报0.2元。

论强势，除国寿已突破去年高位，就是新华保险（01336），且看平保（02318）现价41.6元，尚受制于去年9月及11月所筑阻力44元。作为纯寿险公司，新华保险受惠利率上行带来的利差改善的正面影响最大，所以股价表现胜综合金融股平保。新华保险于早前其实已发出了盈利预警，指因为2016年度投资收益同比大幅减少，和传统险准备金折现率假设变动的影响，预期截至去年底止年度归属于母公司股东的净利润按年减少约45%，约在47.3亿元，与前三季度同比下滑幅度持平，基本符合预期；单计四季度亏损约在0.6亿元，同比减少，变化相对稳定。

其实2016年，是新华保险的艰苦转型期，放弃依靠趸交保费提高规模的前期路径，进行个险期缴产品的转型，故业绩难免受影响。总计公司2016年前三季度个险新单同比增速24.4%，个险期缴同比增速35.4%，期缴在个险新单中占比高达85%；同时，公司健康险保费上升49%，占比迅速提升，退保率较同期下行3个百分点。由于个险管道新业务价值利润率较高，2016上半年约在43%，个险新单高增长下，新业务价值将于未来迎来高增长。公司今年仍要坚持推进转型、坚持价值，主要目标和措施包括：优化保费结构，在全系统取消趸交保费的目标，主要下达期缴保费特别是十年期以上的计划；保费规模仅维持同比持平。收获期在2018年以后，长期期缴保费将驱动规模以超过20%的速度增长。

按海通估计，该股的每股内含价值达45.67元人民币。配合附图H股走势图示，今周略为突破40元，后市持续靠稳其上攀升，到48至50港元才遇较强阻力，该水平股价对内含估值也不过是约1倍，也是合期的年内目标水平，昨收报40.25元，把握机遇于回吐收集。（完）

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