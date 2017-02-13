港报财经评论：税改由＂高人＂操刀，风险被股市忽视--信报2月13日

税改由＂高人＂操刀，风险被股市忽视/ 习广思

道指上周五再升近百点，续创新高，自年初以来一度收敛的「特式」交易（Trump's Trade）再度活跃起来，美国总统特朗普上周称，未来2至3个星期内将公布「非凡」税改计划，推动美元滙价持续强势，欧罗急跌，美股反覆上升。市场过分反映利好因素，似乎忽略了一些政治风险，民主共和两党能否合作，还要看狂人特朗普的表现。

白宫发言人在例行新闻发布会上说，新税改方案将是1986年以来最为全面的税改方案，可减轻企业和个人税收负担，促进经济增长，鼓励企业在美国创造就业。这也是特朗普政府的中产阶级减税计划一部分。

自老特上台以来，接连签署行政指令，包括撤除奥巴马政府的医改，以及实行排外的移民政策，令民众及传媒对其口诛笔伐。这位政治新丁的作风给人印象是非常焦急，相当急进地想把自己的主张尽快落实，惟「禁穆」新政率先遭遇挫败，被联邦法院上诉庭拒绝恢复其七国禁令。

推完劣政，老特又急于为中产阶级减少税负，企图挽救自己急跌的民望。据报道，高盛集团前总裁科恩正领导起草特朗普的税改计划，一名白宫官员透露，这份计划蓝图已经征求了若干国会共和党领导层的意见。

56岁的科恩（Gary Cohn）去年12月卸任高盛总裁和首席营运官职务，接着执掌特朗普的国家经济委员会，负责协调和发展总统的经济计划。他此前一直被视为高盛行政总裁布兰克费恩（Lloyd Blankfein）的当然继任者。

作为美国最大投行的前高层，自然熟知大企业最想减少的税负及需要，所以上周美国交最重税的企业，股价大发神威，部分企业的估值更升至6年历史市盈率两个标准差，升势爆晒灯，这正是因为有投资大行帮手做税改计划。高盛应该十分理解这位前COO的举动，投行内部对股票客户们可能提出相当强烈的买入建议。

投资研究机构Height Securities LLC的宏观经济政策分析师Henrietta Treyz表示，特朗普提出的税务纲要，令参众两院的共和党人都颇为吃惊。Treyz引述高级别国会工作人员之间的谈话作为依据，称这对他们来说是新闻。Treyz表示，众议院的共和党领导层预期特朗普将支持他们的税改计划，包括一项颇具争议的方案，即对美国企业在国内的销售和进口征税，出口则不计算在内，是以税改为名，贸易保护为实的政策。

假如以上消息属实，那么自老特上台以来，一直与之抗衡的民主党人，未必肯全盘接收这些具争议的政策。事实上，高盛早前发表报告预计，近期民主共和两党在国会内的斗争进一步加剧，或影响就税改或基础设施投资拨款等议题快速达成共识的可能性，预计国会要到2018年才有望达成减税等财政刺激政策。

老特政策主张处处矛盾，例如要斥资逾216亿美元在墨西哥边境兴建围墙，又不用美国人付出，声称会要求墨西哥支付；支持美元回流，又不建议美元太强，逻辑实在令人难以理解。

连评级机构都开始睇唔明，惠誉表示，美国政策的可预知性下降，已经建立起来的国际沟通渠道与关系常态都被搁在一旁，美国对外政策急转弯，对全球的影响难以预料。

惠誉称，面临信用基本因素出现不利变化风险最大的国家，是与美国拥有紧密经济、金融关系的国家，要么由于现有的金融失衡，要么由于双边关系框架被认为有失公允，需要关注加拿大、中国、德国、日本和墨西哥。

假如老特稍为收敛，两党合作或许可令美股续创新高。花旗股票策略报告指出，MSCI所有国家世界指数目前较2016年2月创下的低位高出25%；从历史数据看，在这情况下，该指数在接下来12个月继续上行的机会达75%。

要涨势继续，须有一些关键因素支持，包括每股收益增长、采购经理指数上升、债券孳息率向上、股票资金流入、投资者信心增强。从全球形势来看，上述5项关键因素目前已经具备3.5项：每股收益增长、债息走高、股票资金净流入；投资者信心现处于中性，采购经理指数上升空间则较细。这样的因素组合，预示市场未来12个月有望录得10%至15%升幅。

除了看老特表演，未来一周焦点是美国联储局主席耶伦半年一度的国会听证演说，部分联储局官员最近暗示最早可能于3月份便加息，而目前3月份的加息概率只有30%，官员的言论或掀起市场波澜。（完）

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