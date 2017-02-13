港报社评：中梵建交仍是纸上空谈--信报2月13日

天主教香港教区枢机主教汤汉近日撰文，指出中国和梵蒂冈可望就主教任命问题达成共识，让中梵建交再次成为吸引眼球的话题。

汤汉的文章题为〈从教会角度展望中梵交谈〉，洋洋洒洒五千字逐点讲述中梵建交存在的问题和解决方案。他列出中梵关系尚待解决的三大关键，即如何解决「爱国会」的问题，如何处理违反教会法的七名「自选自圣主教」，以及如何促使中国政府承认三十多位地下主教。汤汉认为，中国天主教不论地上或地下教会，均积极与普世教会共融合一，即未经教宗同意获祝圣的主教，事后都努力请求教宗原谅和接纳；故在中梵就教宗的任命权达成协议后，没有「自选自圣」的「爱国会」已不同于以往，未来可专注于积极开展社会服务、兴办公益事务。

按照汤汉文章所述，教宗任命地方主教的自由，属中国天主教会「必要的自由」；即使在传播信仰方式、兴办教育及教产限制等方面，北京仍未愿意让内地教会享有「全部的自由」。那么摆在教廷面前的选择，一是现在拥抱「必要的自由」，然后在希望中争取「全部的自由」；二是放弃「必要的自由」，然后一无所有，在希望中等待不知哪一天到来的「全部的自由」。汤汉认为教宗应选择前者，在「两权相害取其轻」原则下，促成中梵在主教任命的协议。换言之，这位香港教区枢机主教为了让中梵建交撇清障碍，不介意「袋住先」。

中梵关系显着升温乃不争的事实，在汤汉发表文章之前，教宗方济各接受西班牙报章专访，表示只要获得邀请，随时准备访华。方济各向中国释出善意的例子不胜枚举，去年十月，他甚至在梵蒂冈圣伯多禄大教堂破天荒接见中国苏州教区主教徐宏根率领的朝圣团，徐宏根隶属「中国天主教爱国会」，并非由罗马教廷挑选及任命，理论上是「非法主教」，这次见面甚具象征意义。

梵蒂冈是台湾硕果仅存的邦交国之一，要是中梵建交，意味着梵蒂冈必须与台湾断交。在国民党马英九执政的八年里，两岸采取「外交休兵」政策，然而在民进党蔡英文上台以来，由于她始终没有明确承认九二共识，所以「外交休兵」不复存在，非洲小国圣多美和普林西比已被北京撬墙脚，台湾的外交空间将会愈缩愈窄。中梵关系显着升温，可以理解为北京毋须再顾及台湾的颜面，彼此频繁接触算得上是向蔡英文的另类施压。

话虽如此，台湾因素在中梵建交的考虑层面仅属次要，最关键的障碍是北京是否愿意下放控制权，让全国天主教徒听命于「外国势力」。关于这一点，我们认为中梵建交目前而言仍是纸上空谈，汤汉无论怎样「两权相害取其轻」，北京不可能将教会的指挥棒拱手相让。

首先，中共是一个无神论政权，人民是否应该有自由信奉超自然力量本质上没有太大的重要性。再者，即使容许人民有宗教自由，爱神总不能凌驾于爱国，何况爱神的条件竟然是効忠于一个设于罗马的教会，这跟内地的爱国主义是矛盾的。至于所谓主教任命接近达成共识，指的是中国提名主教人选，交由梵蒂冈正式任命，北京虽有主导权，但梵蒂冈拥有否决权，这样的模式落实机会微乎其微。

否决权的重要性，香港人知之甚详，「一国两制」的设计之下，香港可以自行投票选出特首，但北京有权因为「特首不爱国」或「中央不信任」而否决其任命，这就将「两制」牢牢控制于「一国」之下。若然实行「一教两制」，主教任命的否决权握在梵蒂冈手里，北京岂不是沦为受控的角色？

说到底，中梵建交看似是中方不急梵方急，建交不建交对于北京来说没有逼切性，如果梵蒂冈无法「动之以利」，中国基本上缺乏诱因把教会的控制权下放。中梵建交唯一的好处是改善国家形象，可是，维稳和经济发展才是硬道理，唯物论者不会为了脸上的一点脂粉而放弃实权。（完）

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