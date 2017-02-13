金属期市：伦铜触及20个月高点，供应担忧席卷市场

路透墨尔本2月13日 - 伦铜周一延续涨势，触及20个月来最高水平，因全球两大铜矿遭遇发货困难，令供应担忧席卷市场。

0135 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.4%至每吨6,172美元，稍早创下2015年5月以来最高水平6,204美元。

上海期货交易所期铜飙升5.6%，至每吨50,190元人民币(7,297美元)。

LME其他金属亦涨，LME期锌上涨1.6%，升向逾九年高位，拉抬期铅上涨1%。

沪锌大涨4%，沪铅及镍涨约3%。

必和必拓 一名发言人周五称，该公司位于智利的全球最大铜矿--Escondida经两天工人罢工造成生产停顿后，将无法履行金属出口的合同义务。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。

菲律宾总统杜特尔特周日称，他不会阻挠其部长对关闭菲国南部数个矿山的决定，此前他看到这些矿山对环境造成的损害。