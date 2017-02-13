金属期市：伦铜触及20个月高点，供应担忧席卷市场

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透墨尔本2月13日 - 伦铜周一延续涨势，触及20个月来最高水平，因全球两大铜矿遭遇发货困难，令供应担忧席卷市场。
0135 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.4%至每吨6,172美元，稍早创下2015年5月以来最高水平6,204美元。
上海期货交易所期铜飙升5.6%，至每吨50,190元人民币(7,297美元)。
LME其他金属亦涨，LME期锌上涨1.6%，升向逾九年高位，拉抬期铅上涨1%。
沪锌大涨4%，沪铅及镍涨约3%。
必和必拓 一名发言人周五称，该公司位于智利的全球最大铜矿--Escondida经两天工人罢工造成生产停顿后，将无法履行金属出口的合同义务。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司周五称，由于尚未与印尼政府就新的采矿许可达成协议，针对其印尼铜矿的出口禁令依然存在。
菲律宾总统杜特尔特周日称，他不会阻挠其部长对关闭菲国南部数个矿山的决定，此前他看到这些矿山对环境造成的损害。
在2月7日止当周，纽约商品期货交易所(COMEX)铜投机客净多仓减少15,662口至85,477口，为约两周来最低。(完) (编译 孙国玉/张若琪 审校 王兴亚/汪红英)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。