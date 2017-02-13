中国期市：稳妥推进市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施--证监会主席

路透上海2月13日 - 据中国媒体期货日报官网上周六报导，中国证监会主席刘士余在近日的全国证券期货监管工作会议上提出，要积极稳妥推进期货及衍生品市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施。

他还表示，要继续深入论证和积极准备原油期货上市，积极发展国债期货市场，汇同国务院有关部门研究进一步丰富国债期货市场的投资者结构，促进国债收益率曲线的优化。

全国证券期货监管工作会议于上周五召开，证监会官网刊登的监管工作会议新闻稿未提及过多会议细节。该新闻稿称，今年要确保资本市场发展的政治方向不动摇，将防风险放在更加突出位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线；深化依法全面从严监管，维护市场秩序，继续提升监管能力。

新闻稿还指出，今年要紧紧围绕供给侧结构性改革这条主线，切实提升服务实体经济能力；稳步推进多层次资本市场体系建设；加强市场基础设施监管保障能力建设；积极推进资本市场法制与诚信建设和投资者保护工作；开拓资本市场对外开放新格局；加强全系统自身建设。

这是刘士余自去年2月20日就任证监会主席后主持的第一个年度全国证券期货监管工作会议，具有政策风向标的作用。

因2015年中A股市场出现持续下跌，证监会采取一系列救市措施，包括降低融资融券杠杆、新股发行暂停、限制上市公司高管和大股东减持、股指期货限空等。目前绝大部分临时管制措施已放开，但期指的限制令仍未解除。