《美国上市公司业绩公布日程表》--2月13日至2月20日

路透2月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为G MT时间;AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 事件名称 2017-02-13 BMO HCP.N Q4 2016 HCP Inc 2017-02-13 AMC FRT.N Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 2017-02-13 AMC VNO.N Q4 2016 Vornado Realty Trust 2017-02-13 AMC NBL.N Q4 2016 Noble Energy Inc 2017-02-14 12:00 DISCA.OQ Q4 2016 Discovery Communications Inc 2017-02-14(预估) BMO TGNA.N Q4 2016 Tegna Inc 2017-02-14 BMO DPS.N Q4 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 2017-02-14 BMO FLIR.OQ Q4 2016 FLIR Systems Inc 2017-02-14 BMO MLM.N Q4 2016 Martin Marietta Materials Inc 2017-02-14 BMO TAP.N Q4 2016 Molson Coors Brewing Co 2017-02-14(预估) BMO FE.N Q4 2016 第一能源(FirstEnergy) 2017-02-14 AMC AIG.N Q4 2016 美国国际集团(AIG) 2017-02-14 AMC A.N Q1 2017 安捷伦科技 2017-02-14 AMC ESRX.OQ Q4 2016 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017-02-14 AMC DVN.N Q4 2016 戴文能源(Devon Energy) 2017-02-15 11:30 PEP.N Q4 2016 百事可乐(PepsiCo) 2017-02-15 13:00 ADI.OQ Q1 2017 亚德诺半导体(ADI) 2017-02-15 BMO ETR.N Q4 2016 Entergy Corp 2017-02-15 BMO PGR.N January 2017 前进保险(Progressive) 2017-02-15 BMO WYN.N Q4 2016 Wyndham Worldwide Corp 2017-02-15 AMC MAR.OQ Q4 2016 万豪国际(Marriott International) 2017-02-15 AMC IFF.N Q4 2016 International Flavors & Fragrances Inc 2017-02-15 AMC NTAP.OQ Q3 2017 NetApp Inc 2017-02-15 AMC AMAT.OQ Q1 2017 应用材料(Applied Materials) 2017-02-15 AMC TRIP.OQ Q4 2016 TripAdvisor Inc 2017-02-15 AMC CF.N Q4 2016 CF Industries Holdings Inc 2017-02-15 AMC SRCL.OQ Q4 2016 Stericycle Inc 2017-02-15 AMC EQIX.OQ Q4 2016 Equinix Inc 2017-02-15 AMC CSCO.OQ Q2 2017 思科(Cisco Systems) 2017-02-15 AMC CBS.N Q4 2016 美国哥伦比亚广播公司(CBS) 2017-02-15 AMC WMB.N Q4 2016 Williams Companies Inc 2017-02-15 AMC MRO.N Q4 2016 Marathon Oil Corp 2017-02-15 AMC KHC.OQ Q1 2017 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 2017-02-15 AMC XEC.N Q4 2016 Cimarex Energy Co 2017-02-16 12:00 DUK.N Q4 2016 杜克能源(Duke Energy) 2017-02-16 BMO PCG.N Q4 2016 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017-02-16 BMO WM.N Q4 2016 废物管理(Waste Management) 2017-02-16 BMO ZTS.N Q4 2016 Zoetis Inc 2017-02-16 BMO ALXN.OQ Q4 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017-02-16 BMO CHTR.OQ Q4 2016 Charter Communications Inc 2017-02-16 BMO LH.N Q4 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 2017-02-16 BMO SCG.N Q4 2016 SCANA Corp 2017-02-16 BMO AEE.N Q4 2016 Ameren Corp 2017-02-16 AMC RSG.N Q4 2016 Republic Services Inc 2017-02-16 AMC ED.N Q4 2016 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2017-02-16 AMC FLS.N Q4 2016 Flowserve Corp 2017-02-16 AMC DVA.N Q4 2016 DaVita Inc 2017-02-16 AMC DLR.N Q4 2016 Digital Realty Trust Inc 2017-02-17(预估) BMO LUK.N Q4 2016 Leucadia National Corp 2017-02-17 BMO CPB.N Q2 2017 Campbell Soup Co 2017-02-17 BMO FLR.N Q4 2016 福陆(Fluor) 2017-02-17 BMO VFC.N Q4 2016 VF Corp 2017-02-17 BMO XRAY.OQ Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 2017-02-17 BMO SE.N Q4 2016 Spectra Energy Corp 2017-02-17 BMO MCO.N Q4 2016 穆迪 2017-02-17 BMO SJM.N Q3 2017 J M Smucker Co 2017-02-17 BMO DE.N Q1 2017 迪尔(Deere) 2017-02-20(预估) NTS FTI.N Q4 2016 TechnipFMC PLC 2017-02-20(预估) BMO EVHC.N Q4 2016 Envision Healthcare Corp 2017-02-20(预估) BMO PRGO.N Q4 2016 Perrigo Company PLC