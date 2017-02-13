澳新汇市：澳元持于三个月高位附近，新西兰元徘徊在两周半低位

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透悉尼/惠灵顿2月13日 - 澳元周一守在三个月高位附近，但在0.7700美元关口再次失利，之前该货币对曾多次上攻这一关键阻力未果。
澳元兑美元持于0.7667，周五一度上冲到0.7689，周五涨幅0.7%。
澳元自2月初以来一直横盘整理，一直未能攻破0.7700美元。分析师预计这种走势将持续，关注本周稍后将公布的重要经济数据。
“对交易员来说，周四的就业报告是最重要的月度数据，但对我来说，NAB月度企业调查数据的公布至关重要，”Axitrader首席市场策略师Greg McKenna表示。
“那是因为该数据让我们得以一窥澳洲企业信心情况，也能掌握企业公布的实际情况。”
澳元兑美元今年已升值逾6.5%，拜铁矿石大涨及澳洲央行乐观的经济评估所赐。
技术分析师表示，澳元若升破0.7700美元，将可望上看0.7740美元，之后则是0.7770/80。
澳元兑新西兰元在周五创下逾四个月高点后，升势暂歇。
澳元兑欧元则来到2015年4月以来最高；兑日圆则守在一年高位。
新西兰元兑美元徘徊在两周半低位附近，由于新西兰央行暗示将维持利率在纪录低位两年，使得新西兰元反弹乏力。
新西兰元兑美元周一报0.7190美元，较上周触及的0.7172小幅回升。
上周新西兰元重挫1.5%，为12月16日当周以来最差单周表现。(完) (编译 王颖/戴素萍 审校 许娜/李爽)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
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