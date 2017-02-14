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亚洲 | 2017年 2月 14日 星期二 09:56 BJT

《香港重要政经日程》--2月14日-3月30日

================== 今日重要政经消息=================

2月14日（周二）

公布1月份外汇基金境外资产。

越秀房产基金公布全年业绩。

朗廷酒店公布全年业绩。

中国支付通公布第三季业绩。

财华社公布第三季业绩。

HMV数码中国公布中期业绩。

华虹半导体公布第四季业绩。

中芯国际公布季度业绩。

09:30 中国华融在中国举行股东特别大会。

12:00 中国燃气传媒工作坊暨春茗。

15:00 中集安瑞科股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

2月15日（周三）

松龄护老集团首日挂牌。

10:00 中航国际控股在中国举行股东特别大会。

10:30 凯顺能源股东特别大会。

14:00 鞍钢在中国举行股东特别大会。

2月16日（周四）

联想集团公布第三季业绩。

美高梅中国公布全年业绩。

数码通公布中期业绩。

10:00 中化化肥股东特别大会。

10:00 天津银行在中国举行股东特别大会。

10:00 宏华集团股东特别大会。

19:00 鲁港企业投融资联合会成立典礼。

2月17日（周五）

东亚银行公布全年业绩。

高鑫零售公布全年业绩。

金沙中国公布全年业绩。

国泰君安国际公布全年业绩。

中信资源公布全年业绩。

山东晨鸣纸业公布全年业绩。

10:00 山水水泥股东特别大会。

10:00 建发集团股东特别大会。

10:00 齐合天地股东特别大会。

2月20日（周一）

公布11-1月失业率。

安保工程首日挂牌。

首创置业公布全年业绩。

百盛集团公布全年业绩。

08:30 中国民生银行在中国举行股东特别大会。

11:00 泰山石化股东特别大会。

*17:00 嘉华集团2017年新春庆祝酒会。

2月21日（周二）

公布1月份消费物价指数（CPI）。

汇丰控股公布全年业绩。

恒生银行公布全年业绩。

万科置业（海外）公布全年业绩。

中华汽车公布中期业绩。

新创建公布中期业绩。

新世界百货公中期业绩。

09:00 中石化炼化工程股东特别大会。

14:30 第一拖拉机股东特别大会。

2月22日（周三）

公布2016年第四季及全年GDP。

希慎兴业公布全年业绩。

信和置业公布中期业绩。

*安踏体育公布全年业绩。

*堡狮龙公布中期业绩。

11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。

14:30 华融投资股份股东特别大会。

*15:30 新世界发展中期业绩记者会。

*16:45 思捷环球中期业绩记者会。

2月23日（周四）

玖龙纸业公布中期业绩。

时计宝公布中期业绩。

越秀地产公布全年业绩。

哈萨克矿业公布全年业绩。

09:00 华电福新在中国举行股东特别大会。

09:30 中信建投证券在中国举行股东特别大会。

15:00 星谦发展股东周年大会。

2月24日（周五）

渣打集团公布全年业绩。

友邦保险公布全年业绩。

福耀玻璃公布全年业绩。

*新城发展控股公布全年业绩。

08:00 IMAX China业绩电话会议。

12:30 友邦保险业绩记者会。

2月27日（周一）

公布1月份进出口数据。

港交所公布全年业绩。

中电控股公布全年业绩。

冠君产业信托公布全年业绩。

2月28日（周二）

公布1月份M-3货币供应。

公布1月底人民币存款结余。

公布1月份外汇基金总资产。

新鸿基地产公布中期业绩。

光大国际公布全年业绩。

鹰君集团公布全年业绩。

和记电讯香港公布全年业绩。

09:00 北京北辰在中国举行股东特别大会。

09:00 厦门国际港务在中国举行股东特别大会。

09:30 中国光大银行在中国举行股东特别大会。

14:30 金风科技在中国举行股东特别大会。

3月2日（周四）

公布1月份零售销售数据。

09:30 邮储银行在中国举行股东特别大会。

3月3日（周五）

10:30 中铝矿业国际股东特别大会。

3月7日（周二）

14:00 东江环保在中国举行股东特别大会。

3月8日（周三）

五矿资源公布全年业绩。

10:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免两名董事。

11:00 盈德气体在中国举行股东特别大会罢免五名董事。

3月9日（周四）

09:30 中国外运在中国举行股东特别大会。

3月10日（周五）

10:00 青岛港国际在中国举行股东特别大会。

10:00 国联证券在中国举行股东特别大会。

11:30 兖州煤业在中国举行股东特别大会。

3月13日（周一）

13:00 洛阳钼业在中国举行股东特别大会。

3月14日（周二）

中国旺旺公布全年业绩。

创科实业公布全年业绩。

14:00 天津创业环保在中国举行股东特别大会。

3月15日（周三）

国泰航空公布全年业绩。

09:00 青岛银行在中国举行股东特别大会。

09:30 中国信达股东特别大会。

3月16日（周四）

公布12-2月失业率。

太古公布全年业绩。

九兴控股公布全年业绩。

3月21日（周二）

公布2月份消费物价指数（CPI）。

中国建筑国际公布全年业绩。

3月22日（周三）

腾讯控股公布全年业绩。

中国平安公布全年业绩。

吉利汽车公布全年业绩。

中国海外发展公布全年业绩。

3月24日（周五）

紫金矿业公布全年业绩。

统一企业中国公布全年业绩。

美图公司公布全年业绩。

江苏宁沪高速公路公布全年业绩。

08:00 中国财险在中国举行股东特别大会。

3月27日（周一）

公布2月份进出口数据。

合生元公布全年业绩。

3月28日（周二）

中国龙工公布全年业绩。

3月30日（周四）

公布2月份零售销售数据。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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