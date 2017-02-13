《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--东北亚情势：中国反对朝鲜进行导弹试验，因为违反联合国决议--外交部

中国外交部表示，反对朝鲜进行导弹试验，这违反了联合国决议。此前朝鲜表示，前一天成功试射了一种新型中长距离弹道导弹。

--中国央行：外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制老路--副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜表示，中国外汇管理政策不会后退，更不会走回资本管制的老路。总体上看，无论是以外汇储备的绝对规模还是以其他各种充足性指标进行衡量，中国外汇储备都是十分充足的。目前中国跨境资金流动正在向均衡状态收敛，跨境收支的基础依旧十分稳健。

--《独家新闻》中国治霾将有大动作，降产能目标瞄准金属、煤炭--文件

一份政策文件草案显示，中国政府治霾将有大动作，正在考虑要求钢铁和铝厂商进一步减产，禁止中国最大港口之一天津港处理煤炭，并关闭部分化肥厂和制药厂。

--《独家新闻》中国大型开发商今年计划扩大投资买地--路透调查

接受路透调查的中国房地产开发商多数计划在2017年扩大土地投资，无畏土地价格创纪录新高以及政府紧缩措施，寻求扩大其市场份额。

--中国经济：去年房地产、国有建设用地供应同比分别降10.3%、2.9%--国土部

国土资源部发布2016年国土资源主要统计数据，中国国有建设用地供应51.8万公顷，同比略降2.9%；房地产用地10.75万公顷，同比下降10.3%。

--香港人事：国务院任命萧伟强为劳工及福利局局长，马绍祥为发展局局长

新华社报导，依照香港特别行政区基本法的有关规定，及行政长官梁振英的提名，中国国务院今天决定，任命萧伟强为香港特区劳工及福利局局长，马绍祥为发展局局长。

【金融】

--全球金融：美国SEC指控中国私募高管在梦工厂被收购前进行内幕交易

香港私募股权投资公司Summitview Capital Management合伙人Shaohua "Michael" Yin遭美国证券交易委员会(SEC)起诉，被指通过康卡斯特(Comcast)收购美国动画制作公司梦工厂前的内幕交易，非法获利2,905万美元。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,000亿元逆回购操作，单日净回笼900亿元

中国央行公开市场今日恢复逆回购操作，总量1,000亿元人民币，此前连续六个交易日暂停；其中七天期200亿元，14天期300亿元，28天期500亿元。据此计算，单日净回笼900亿元。

--中国债市动态：期货上涨但现券仅窄幅震荡，逆回购重启提振效果不强

中国银行间债市主要现券未随期货涨势，仅窄幅震荡。因缺席数日的公开市场逆回购再现身，但单日仍为净回笼，且本周将到期的临时流动性便利(TLF)能否续做尚无定论，逆回购重启提振效果不强。

--中国货币市场：融出资金多以超短线为主，本周到期量偏大致预期谨慎

中国央行公开市场恢复逆回购操作但单日仍净回笼，银行间市场三天以内资金供给充沛，七天和14天供给则较少。交易员称，考虑到本周逆回购到期量偏大，且叠加MLF（中期借贷便利）和TLF（临时流动性便利）到期，市场预期谨慎，故融出资金多以超短线为主。

--《中国新债预测》国开行3/7/10年增发债预测均值3.80%、4.12%和4.11%

中国国家开发银周二将招标增发三、七和10年三期固息债。今日央行在公开市场重启逆回购，二级市场现券走势较为平稳；以明日将公布的CPI和PPI等数据不明显脱离预期为前提，上述新债中标收益率预测均值落在3.80%、4.12%和4.11%附近。

--中国货币市场：347家银行公布2017年同业存单发行计划，规模143,019亿

中国广东南海农商行和山东寿光农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已有347家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模143,019亿元人民币。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌幅较盘初收窄，短期维持区间波动判断仍居多

人民币兑美元即期早盘随中间价下跌，但跌幅较盘初明显收窄，中间价则下探近四周低点。交易员指出，中间价逼近6.89元关口，区间波动思维反而限制部分客盘购汇积极性，短期走向仍需观察美元指数反弹力度及大行意愿，但短期维持区间波动判断居多。

--中国汇市：人民币兑坡元中间价报错影响人民币指数，已做修正--交易员

中国银行间外汇市场的两位交易人士透露，由于有银行在报价时出错，导致今日人民币兑新加坡元中间价与正常价格有较大偏离，并因此对人民币指数也产生了影响。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周两升一平，CFETS指数维持在94.03

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(10日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI持平于前周五的94.03，较2014年底则仍下跌5.97%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连四日收升创逾两个月新高，次新银行股和周期股领涨

中国股市沪综指连四日收升，创逾两个月新高。分析师表示，今日个股普涨，次新银行股和周期股领涨。节后A股市场资金明显回流，而国际市场相对平静，加之两会政策利好的预期上升，致大盘延续温和上行的走势。

--中国期市：稳妥推进市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施--证监会主席

中国证监会主席刘士余在近日的全国证券期货监管工作会议上提出，要积极稳妥推进期货及衍生品市场发展，择机退出股指期货临时性限制措施。

--汽车产业：中国1月汽车销量微增0.2%，创去年2月以来最低增速--中汽协

中汽协公布，中国1月汽车销量较上年同期微增0.2%，至252万辆，为去年2月以来最低增速。

--中国钢铁：2016年产能仍为净增，因关闭的主要是闲置钢厂--绿色和平

绿色和平组织称，2016年中国钢铁产能实际上是增加了，之前采取的去产能计划集中在已经闲置的钢厂。

--中国个股：绿地与中远海运在金融地产等战略合作，合组全球码头基金

中国大型地产企业--绿地控股近日与中国最大海运企业--中国远洋海运集团有限公司启动全面战略合作，双方拟在航运物流产业、物流地产开发、金融产业等领域开展全面合作，首批合作项目有望落地在美国、希腊等海外国家以及上海等国内主要港口城市。

--中国企业：万达集团否认收购德国邮政银行，称此前媒体报导不实

在英国金融时报报导称中国大型民企万达集团或会收购德国邮政银行后，万达集团午后迅速做出回应，称该媒体报道属不实报道，万达与德国邮政银行无任何接洽。

--香港个股：电讯盈科减持香港电讯逾11%股份，套现约85.3亿港元